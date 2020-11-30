Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его корректировке приступят в 2021 году. Необходимость пересмотреть главный документ развития столицы есть. С момента внесения последних изменений прошло немало времени. Предварительная работа уже ведется.

Предполагается, что в обновленном генплане будут закреплены территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми.