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Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

30 ноября 2020 06:32
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Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его корректировке приступят в 2021 году. Необходимость пересмотреть главный документ развития столицы есть. С момента внесения последних изменений прошло немало времени. Предварительная работа уже ведется.

Предполагается, что в обновленном генплане будут закреплены территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми.

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить-1

Важнейший вопрос – определение границ жилых кварталов: необходимо наметить, где будет идти строительство, а также проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить-4

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить-6

Еще раз будут пересмотрены производственные площадки, поскольку ранее принималось решение о выносе части предприятий из городской черты. 

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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