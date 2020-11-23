Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ

До Нового года осталось чуть больше месяца. Конечно, хочется верить, что волшебное настроение в эти дни поможет создать природа. Но ведь мы и сами можем наполнить свой дом атмосферой праздника.

Сделать украшение своими руками из практически подручных средств совсем просто, было бы желание.

Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Я вам покажу, как из шишки сделать новогоднее елочное украшение. Для этого нам понадобятся термоклей, плоскогубцы, кусачки, шило, ножницы и жгут для изготовления петли. Конечно, также шишка и декор.

Для начала мы делаем крепеж, чтобы шишку можно было повесить на елочку. Сам узелок я креплю на макушку шишки.

Далее приступаем к декору. Для начала прикрепляем веточки ели. Приклеиваем веточки с помощью клеевого пистолета. Располагаем веточки по кругу, потому что наша игрушка будет крутиться, поэтому она должна быть красивой со всех сторон.

Дальше мы делаем бант из ленты. С помощью жгута мы продублируем еще один бантик и дополняем нашу композицию.

Дополняем бант шишкой и добавляем яркий акцент.