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Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ

23 ноября 2020 15:42
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До Нового года осталось чуть больше месяца. Конечно, хочется верить, что волшебное настроение в эти дни поможет создать природа.

Но ведь мы и сами можем наполнить свой дом атмосферой праздника.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-1

Сделать украшение своими руками из практически подручных средств совсем просто, было бы желание.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-4

Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Я вам покажу, как из шишки сделать новогоднее елочное украшение. Для этого нам понадобятся термоклей, плоскогубцы, кусачки, шило, ножницы и жгут для изготовления петли. Конечно, также шишка и декор.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-7

Для начала мы делаем крепеж, чтобы шишку можно было повесить на елочку. Сам узелок я креплю на макушку шишки.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-10

Далее приступаем к декору. Для начала прикрепляем веточки ели. Приклеиваем веточки с помощью клеевого пистолета. Располагаем веточки по кругу, потому что наша игрушка будет крутиться, поэтому она должна быть красивой со всех сторон.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-13

Дальше мы делаем бант из ленты. С помощью жгута мы продублируем еще один бантик и дополняем нашу композицию.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-16

Дополняем бант шишкой и добавляем яркий акцент.

Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ-19

Такие игрушки можно изготавливать всей семьей, и каждый может проявить свою фантазию.

# Новый год # калейдоскоп # Юлия Самусенко # Инна Шейх # Фотофакт

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