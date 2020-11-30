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Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер

30 ноября 2020 07:12
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Фитнес-залы – общественные места, потому недостаточно только заниматься с пользой для себя, нужно также и не вредить окружающим – важно вести себя уместно и правильно. О правилах этикета на тренировках рассказал фитнес-тренер.

Грант Кешишьян, фитнес-инструктор:
Возьмите с собой маленькое полотенце. В любой групповой тренировке в конце занятия присутствует блок работы на ковре в партере, полотенце станет отличным вариантом подложить его под голову во время тренировки мышц живота или растяжки к окончанию занятия.

Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер -1

Фитнес-тренер не зря присутствует на тренировках и руководит процессом. Даже если вы знаете, как лучше заниматься вашему соседу – не учите его, для этого есть инструктор. Делая работу за него, вы не помогаете, а проявляете неуважение.

Грант Кешишьян:
Не используйте собственную хореографию на занятиях, соблюдайте рекомендации и методические указания инструктора, который проводит тренировку. Если у вас есть какие-то противопоказания, сообщите инструктору об этом заранее, лучше всего перед самой тренировкой.

Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер -4

Stories в Instagram – дело важное, однако не стоит во время съемок вторгаться в чужое пространство. Снимать себя – нормально, снимать соседа – вторжение в его частную жизнь. Лучше удостовериться, что товарищ не против стать героем вашего видео.

Грант Кешишьян:
Летом или зимой вы всегда должны иметь спортивную обувь, которую вы приносите на занятия. Исключением могут быть тренировки, где обувь не предусмотрена, это такие классы, как йога, пилатес, стретчинг.

Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер -7

Тренировка – не лучшее время и место для ярких ароматов. Духи, лосьоны, спреи для тела подбирать нужно очень аккуратно. Резкие запахи могут стать причиной обморока или головной боли.

Грант Кешишьян:
Не обсуждайте с членами клуба других членов клуба либо тренеров, к которым вы ходите или к которым вы приходили на занятие – это неэтично по отношению ни к одним, ни к другим.

Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер -10

Пунктуальность – хорошая черта, которую оценят и на тренировке. Опозданием вы отбираете внимание у тренера, отвлекаете группу. Процесс занятий нарушен.

Грант Кешишьян:
Не тащите с собой на тренировку пластиковый стаканчик с водой, заранее подготовьте спортивную бутылку – это гигиенично и также безопасно.

Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер -13

Правила фитнес-этикета понятны и просты, потому их применение не добавит неудобств, а сделает занятия комфортными для каждого из участников.

# Правила этикета # общество # Грант Кешишьян # Диана Лещенко # Фотофакт # общество

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