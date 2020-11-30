Какие правила этикета нужно соблюдать на тренировках? Рассказывает фитнес-тренер

Фитнес-залы – общественные места, потому недостаточно только заниматься с пользой для себя, нужно также и не вредить окружающим – важно вести себя уместно и правильно. О правилах этикета на тренировках рассказал фитнес-тренер. Грант Кешишьян, фитнес-инструктор:

Возьмите с собой маленькое полотенце. В любой групповой тренировке в конце занятия присутствует блок работы на ковре в партере, полотенце станет отличным вариантом подложить его под голову во время тренировки мышц живота или растяжки к окончанию занятия.

Фитнес-тренер не зря присутствует на тренировках и руководит процессом. Даже если вы знаете, как лучше заниматься вашему соседу – не учите его, для этого есть инструктор. Делая работу за него, вы не помогаете, а проявляете неуважение. Грант Кешишьян:

Не используйте собственную хореографию на занятиях, соблюдайте рекомендации и методические указания инструктора, который проводит тренировку. Если у вас есть какие-то противопоказания, сообщите инструктору об этом заранее, лучше всего перед самой тренировкой.

Stories в Instagram – дело важное, однако не стоит во время съемок вторгаться в чужое пространство. Снимать себя – нормально, снимать соседа – вторжение в его частную жизнь. Лучше удостовериться, что товарищ не против стать героем вашего видео. Грант Кешишьян:

Летом или зимой вы всегда должны иметь спортивную обувь, которую вы приносите на занятия. Исключением могут быть тренировки, где обувь не предусмотрена, это такие классы, как йога, пилатес, стретчинг.

Тренировка – не лучшее время и место для ярких ароматов. Духи, лосьоны, спреи для тела подбирать нужно очень аккуратно. Резкие запахи могут стать причиной обморока или головной боли. Грант Кешишьян:

Не обсуждайте с членами клуба других членов клуба либо тренеров, к которым вы ходите или к которым вы приходили на занятие – это неэтично по отношению ни к одним, ни к другим.

Пунктуальность – хорошая черта, которую оценят и на тренировке. Опозданием вы отбираете внимание у тренера, отвлекаете группу. Процесс занятий нарушен. Грант Кешишьян:

Не тащите с собой на тренировку пластиковый стаканчик с водой, заранее подготовьте спортивную бутылку – это гигиенично и также безопасно.