«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Новости Беларуси. Премьерой новогоднего мюзикла во Дворце Республики 20 декабря открылась главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Премьерой новогоднего мюзикла во Дворце Республики 20 декабря открылась главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Театрализованное представление «Волшебная профессия» приоткроет для маленьких зрителей тайну, каким было детство Деда Мороза, как учился и рос главный новогодний волшебник.
Эффектное представление готовили полгода. Получилось высокотехнологичное шоу с оригинальным сценарием. В постановке задействованы почти 100 участников. Своя роль и у огромного светодиодного экрана. Впервые картинка и звук на нем синхронизированы с действием на сцене.
Увидят зрители парад дедов морозов из разных стран. Все фишки создатели мюзикла не раскрывают. Лучше все увидеть своими глазами, окунувшись в новогоднюю атмосферу.
Мы приехали из Барановичей в Минск. Нам тут очень интересно. Елка переливается очень красиво, мы фоткались долго с друзьями. Танцевали под какие-то песни. Сейчас будет интересное представление, наверное, про Деда Мороза и Снегурочку.
Ходим постоянно, как только родились дети. Не пропускали ни один год и ни одно представление. Нам очень нравится, очень атмосферно. И, по нашему мнению, это лучшее представление в городе.
Праздничная атмосфера. Очень приятно, хорошо, здорово, светло. Детям нравится, даже в карнавальных костюмах решили прийти.
Очень здорово.
Новогоднее настроение, кстати, встречает уже в фойе – здесь обновили красочные фотозоны.
Спектакль будет идти до 6 января. Заявки на его посещение уже поступили даже из Прибалтики. Ожидается, что мюзикл посмотрят около 100 тысяч детей.
Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом
Традиционно здесь ждут в гостях и участников акции «Наши дети».