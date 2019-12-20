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«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

20 декабря 2019 18:06
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Новости Беларуси. Премьерой новогоднего мюзикла во Дворце Республики 20 декабря открылась главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-1

Театрализованное представление «Волшебная профессия» приоткроет для маленьких зрителей тайну, каким было детство Деда Мороза, как учился и рос главный новогодний волшебник.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-4

Эффектное представление готовили полгода. Получилось высокотехнологичное шоу с оригинальным сценарием. В постановке задействованы почти 100 участников. Своя роль и у огромного светодиодного экрана. Впервые картинка и звук на нем синхронизированы с действием на сцене.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-7

Увидят зрители парад дедов морозов из разных стран. Все фишки создатели мюзикла не раскрывают. Лучше все увидеть своими глазами, окунувшись в новогоднюю атмосферу.  

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-10

Мы приехали из Барановичей в Минск. Нам тут очень интересно. Елка переливается очень красиво, мы фоткались долго с друзьями. Танцевали под какие-то песни. Сейчас будет интересное представление, наверное, про Деда Мороза и Снегурочку.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-13

Ходим постоянно, как только родились дети. Не пропускали ни один год и ни одно представление. Нам очень нравится, очень атмосферно. И, по нашему мнению, это лучшее представление в городе.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-16

Праздничная атмосфера. Очень приятно, хорошо, здорово, светло. Детям нравится, даже в карнавальных костюмах решили прийти.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-19

Очень здорово.

Новогоднее настроение, кстати, встречает уже в фойе – здесь обновили красочные фотозоны.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-22

Спектакль будет идти до 6 января. Заявки на его посещение уже поступили даже из Прибалтики. Ожидается, что мюзикл посмотрят около 100 тысяч детей.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Традиционно здесь ждут в гостях и участников акции «Наши дети».  

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления-25

# Новый год # общество # Фотофакт

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