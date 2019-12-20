Прямой эфир

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска

20 декабря 2019 18:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый год яркий и вкусный. В 2019 году праздничные ярмарки откроются практически в каждом районе столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска-1

Во Фрунзенском районе за новогодним настроением приглашают на Кальварийскую. Там на месте бывших цехов расположатся 25 сувенирных лавок и фуд-кортов с разными кухнями мира. Здесь же можно будет попробовать и зимние напитки.

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска-4

Праздничную атмосферу дополнят фотозоны, дизайнерская ёлка и красочная карусель для детей. А в январе для любителей активного отдыха на свежем воздухе обустроят каток (если зима все же наступит).

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска-7

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска-9

# Новый год # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары
20 декабря 2019 17:50

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района
20 декабря 2019 17:42

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области
20 декабря 2019 17:37

Александр Турчин и Игорь Евсеев провели встречу с известными людьми и почётными гражданами Минской области