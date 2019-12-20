Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска

Новости Беларуси. Новый год яркий и вкусный. В 2019 году праздничные ярмарки откроются практически в каждом районе столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенском районе за новогодним настроением приглашают на Кальварийскую. Там на месте бывших цехов расположатся 25 сувенирных лавок и фуд-кортов с разными кухнями мира. Здесь же можно будет попробовать и зимние напитки.