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Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

20 декабря 2019 17:42
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Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района-1

Завершился капитальный ремонт здания. Здесь заменили все коммуникативные сети, проложили новую водосточную и отопительную системы, обновили электрическую проводку и канализацию. Далее современный вид приобрел фасад здания.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района-4

Модернизировали систему видеонаблюдения, отремонтировали сигнализацию и установили пропускную систему. Медицинское освидетельствование призывников сейчас также станет более комфортным.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района-7

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
Стало комфортно. Ведь когда помещения сырые и неуютные, всегда есть какое-то стеснение. Появилось много света, стали помещения яркие, светлые. Обновлены обои, покраска. Это, естественно, расширило помещения. Более спокойно и комфортно стало людям работать. Это чувствуется.

Ремонт затронул и прилегающую территорию: обновили дороги, ликвидировали аварийные постройки, заменили въездные ворота и ограждение.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Дмитрий Годун # Фотофакт

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