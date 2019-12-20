Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завершился капитальный ремонт здания. Здесь заменили все коммуникативные сети, проложили новую водосточную и отопительную системы, обновили электрическую проводку и канализацию. Далее современный вид приобрел фасад здания.

Модернизировали систему видеонаблюдения, отремонтировали сигнализацию и установили пропускную систему. Медицинское освидетельствование призывников сейчас также станет более комфортным.