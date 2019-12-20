Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Новости Беларуси. Аромат новогодних праздников все ближе. Первые елочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По ценам от производителей приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам – на улицах Притыцкого и Багратиона. Можно найти елки, сосны, зеленые и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают дважды в день.

Во-первых, пахнет. Новый год испокон веков был только с живой елочкой. Мы ставим их в ведро с песком, заливаем водой. И она прорастает на 10-15 сантиметров.

Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса Минского лесхоза:

Средние цены от 12 рублей, а ели в кадках начиная от 21 рубля и выше. Также у нас существует акция «Сохрани символ праздника», когда елки по весне высаживаются. Либо можно у себя посадить, либо поучаствовать в ежегодной акции «Неделя леса», тем самым мы далее сохраняем рост деревьев.