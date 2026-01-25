Лукашенко: «Хочешь угостить? Это чудо!» Президент оценил отечественные товары

Сегодня нельзя сдавать не только военные позиции, но и в экономике. Это даже важнее. Мы много поставляем на экспорт. Наша продукция идет более чем в сотню стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где только белорусское не знают – от Африки (и этот рынок, кстати, для нас становится все более актуальным) до Азии, где конкуренция еще та, но мы методично работаем над качеством. А это ключ, который в современном мире открывает самые разные двери. Белорусские производители это понимают, и многие соответствуют тому самому золотому стандарту. На неделе 12 отечественных продуктов получили особый знак, который, как путеводная звезда, может служить ориентиром для покупателей во всем мире. Это Государственный знак качества. Лучшим из лучших его вручал лично Президент. Глава государства также оценил уровень продукции. Вердикт: все можем, если захотим. А надо не то что хорошо, а на голову выше, чем у конкурентов. С продукцией экстра-класса познакомился и Евгений Пустовой.

«Закалка» при минус 46 градусах, а в составе – только молоко, вместо современных стабилизаторов – крахмал и яичный желток. Это мороженое такое же настоящее, как зима в этом году. Его рецепт был записан еще чернильной ручкой. Продукт старше советского знака качества, он учрежден в 1964 году, а рецептура мороженого разработана за два года до этого Всесоюзным научно-исследовательским институтом холодильной промышленности. Теперь такое можно найти только в Кобрине. На этикетке большими буквами ГОСТ – не просто реклама – отражение рецептуры. Беларусь, пожалуй, единственная страна, сохранившая железную приверженность к стальному качеству советского времени. Лукашенко: белорусские предприятия одними из первых в СССР получили знак качества. Подробности. В Беларуси в 90-е годы оголтелых пертурбаций именно решением нашего Президента было сохранено советское наследие и те и самые ГОСТы. Это не просто повод гордости, это же вызов для лобби рафинированного капитализма. Вместо химии – натуральные продукты. А цель – не сверхприбыль, а качественная продукция. Это и здоровье людей, и авторитет самой страны. Краснеть за белорусские сыры, колбасы и сладости не приходится.

Руслан Чиботарь, директор Кобринского маслодельно-сыродельного завода:

Правительство не зря уделяет внимание таким конкурсам, потому что они отражают позицию нашей страны в области качества продукции. Полученная награда – заслуга всего нашего коллектива, качество – главный для нас показатель, качество – одновременно и конечный результат, и путь. Мы стремимся соответствовать тем качественным параметрам, которые диктует рынок. Сейчас время жесткой конкуренции. И не всегда честной конкуренции. Поэтому мы решили подчеркнуть свое качество специальным знаком. Это и преемственность традиций качества, и ориентир для потребителей. А сама церемония вручения проходит в особой торжественной обстановке. Отмечены лучшие из лучших. Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром. Читайте здесь. Наличие института такого знака качества говорит об уважительном отношении власти к обществу. На государственном уровне защищают не меркантильное лобби производителей, а именно интересы потребителей. Качество, вкус, безопасность. И сама философия сохранения качества, и учреждение отечественного ГОСТа – позиция Первого. Поэтому Президент и вручает метку лучших товаров, и заодно его пригласили продегустировать продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, наверное, лет пять отработал Президентом. Карла Маркса, думаю, пройду туда, к площади Победы, тихонько, ничего говорить не буду. Оделся летом и пошел. Женщина: это наш Президент! И окружили сразу. Я их начал просить: не трогайте меня. Они оторвали мне сначала карман, потом костюм разодрали. Я представил, что сейчас в трусах выйду. А у меня три человека, и все. Они смяли их. Эти хлопцы стоят мокрые все. И я тогда понял, что нельзя, с тех пор я в магазин не хожу. Но это очень интересно, побывать в магазине. Они бывают и мне все это рассказывают. Диетический продукт, полезный даже беременным, и сладости для детей. «Аленка Baby» – белорусский киндер-сюрприз без химических сюрпризов.

Александр Нечай, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Смотрим, пробуем, получаем реакцию обратную, удовлетворяем спрос наших потребителей. Поэтому наша минская «Аленка» любимая – не просто эпитет, а констатация успеха у сладкоежек. Александр Лукашенко:

И детство, и юность, и молодость – все здесь. А в тандеме с рогачевским «Егоркой» – это рецепты настоящей Беларуси.

Владимир Луцкий, генеральный директор ОАО «Рогачевский МКК»:

В сырьевую зону у нас около 100 хозяйств входит. Поступает молоко, конечно, лабораторные исследования, проходит дальше по цехам, распределяется, без этого никак. Жесткий контроль. Но Первый признался, что предпочитает больше «Дзержинскую индейку».

– К индейке мы уже людей приучили или еще нет?

– Два года назад мы продавали 70 тонн в месяц. Сегодня уже продаем 7 000 в год.

– Иногда грешил, вечером возьму, кусок отрежу, съем, без хлеба. А вот на Кобринском заводе выпускают полсотни видов мороженого. Но именно ванильный пломбир в вафельном стаканчике взял награду. Почему только он, удивился Президент.

Александр Лукашенко:

Не все, а в большинстве своем – наше было лучше. Ты меня хочешь угостить? Хрустящий стаканчик это? Рожок с мороженым – это вообще чудо. Я не знаю, почему это – знак качества, а там нет. Надо доработать. Это и официальная церемония награждения, и теплая, атмосферная встреча. Глава государства умеет создавать настроение. Не номинированный, но не менее белорусский товар – рогачевский хлеб из «Першай пекарні». Есть уже Бацькава булка. Глава государства – лично сам инициатор создания местных пекарен.

– Сделали пекарню?

– Сдали объект полностью.

– «Першая пекарня»

– Пускай они здесь выпекают.

– Сделаем помещение.

– Это же наши люди. Гомельчанам надо помогать. Спасибо вам! Мы, белорусы, цивилизация хлеба. И среди 12 награжденных предприятий многие связаны с родной землей. Будь-то льняной плед…

Этот плед уже стал нашим национальным сувениром. Или зерноуборочный комбайн. Гендиректор «Гомсельмаша» пошутил, мол, всю жизнь работал на тракторном, а знак качества получил за комбайн. Действительно, по-народному «12-ка», как трактор МТЗ-80 – легенда.

– Чудо-машина, я знаю.

– Как вы сказали, что как моторный завод не нуждается в рекламе, для вас здесь нет ни одного секрета. Кстати, создать свой комбайн – это тоже решение Первого на заре нашей независимости. Скептиков было много. Но Александр Лукашенко поверил в гомельчан. Читайте здесь. Локализация – аж 92 %. Действительно наш комбайн. Сколько своего, Президент спросит и у создателей дизельного мотора.

Александр Лукашенко:

Нам надо, чтобы это все делал ты. Можешь с американцами. Я могу с ними переговорить в этом плане. И в самой народной марке автомобиля. Belgee X50 – бесспорный лидер по продажам не только в Беларуси.