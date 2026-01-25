Станет ли Совет мира конкурентом ООН и какие функции будет выполнять? Мнения

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совет мира – это шаг к созданию определенного нового уровня международных организаций. Построение этой новой архитектуры геополитической в мировом сообществе, это однозначно так. Можно говорить, да, но время покажет, конечно. Сейчас мы не можем сказать, во что выльется Совет мира, насколько он будет эффективен и прочее, насколько он станет конкурентом Организации Объединенных Наций. Но тот посыл, который, по крайней мере, на словах закладывается в Совет мира, вот это взаимодействие государств, которые заинтересованы в сохранении мира на нашей планете, решение каких-то проблемных вопросов сообща, общими усилиями, оно, конечно же, отвечает в целом и нашей идеологии белорусского государства, и той политики, которую осуществляет наше государство на мировой арене. Ведь мы выступаем, конечно же, за мир. Но мир, который основывается на уважении суверенитета, уважении интересов разных государств мира. И те спорные вопросы, которые возникают, обратите внимание, ведь наш же Президент всегда об этом говорит. Давайте садиться за стол переговоров и договариваться, как решить те проблемные вопросы.