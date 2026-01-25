Станет ли Совет мира конкурентом ООН и какие функции будет выполнять? Мнения

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Совет мира – это шаг к созданию определенного нового уровня международных организаций. Построение этой новой архитектуры геополитической в мировом сообществе, это однозначно так. Можно говорить, да, но время покажет, конечно. Сейчас мы не можем сказать, во что выльется Совет мира, насколько он будет эффективен и прочее, насколько он станет конкурентом Организации Объединенных Наций. Но тот посыл, который, по крайней мере, на словах закладывается в Совет мира, вот это взаимодействие государств, которые заинтересованы в сохранении мира на нашей планете, решение каких-то проблемных вопросов сообща, общими усилиями, оно, конечно же, отвечает в целом и нашей идеологии белорусского государства, и той политики, которую осуществляет наше государство на мировой арене. Ведь мы выступаем, конечно же, за мир. Но мир, который основывается на уважении суверенитета, уважении интересов разных государств мира. И те спорные вопросы, которые возникают, обратите внимание, ведь наш же Президент всегда об этом говорит. Давайте садиться за стол переговоров и договариваться, как решить те проблемные вопросы.
Турал Керимов, советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник:
Данная инициатива Трампа хотя и была изначально замаскирована под решение ближневосточной проблематики, остановка и окончание войны в Палестине, между Палестиной и Израилем. Это первое. Но второе, нужно сказать, что это первая инициатива за долгие годы из США, которая не основана на западном институциональном видении развития процессов в мировом масштабе. Потому что ранее мы наблюдали призывы ориентироваться на G7, ориентироваться на ОБСЕ, ориентироваться на ЕС, на НАТО, на главенство Соединенных Штатов в тех или иных процессах. Теперь есть новая инициатива. Она, правда, пока еще не имеет формы. Есть название. Есть Клуб приглашенных государств – 58, если не ошибаюсь. Но не совсем понятно, на что конкретно деятельность этого Совета будет направлена. Можно пригласить лидеров разных государств, разных съездов, разных мероприятий высшего уровня ежегодно проходит огромное количество. Но будут ли какие-то решения? Вот в этом суть.