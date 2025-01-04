МАРТ организовало мониторинг торговых объектов, реализующих пиротехнику

Запрет на торговлю пиротехникой вступил в силу в Беларуси. Такое решение было принято правительством в связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм. Как сообщили в минздраве, в праздничный период – с 14 декабря по 4 января за помощью медиков обратились более 40 человек. Пострадали, в том числе 22 ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У пациентов диагностированы раны пальцев и кистей, ушибы и ожоги лица, различные повреждения глаз. Чтобы в будущем исключить возможность травмирования граждан, пиротехнические изделия изымут из продажи. Впрочем, исключения все же есть. Запрет не распространится на оптовую продажу таких изделий юр лицами, имеющими разрешение и только компаниям, у которых есть право на их реализацию и проведение фейерверков. Не пропадут с полок и традиционные «зажигательные» элементы праздника, но только безопасные.

Сергей Герасимов, врач травматолог-ортопед, 6-й городской клинической больницы Минска: Тяжесть травм обусловлена комбинированным воздействием. То есть помимо самой взрывной волны, действуют еще ожоговые травмы. Большая часть пациентов обращаются с повреждением именно травмы кисти. Чаще всего эти травмы связаны с несоблюдением техники безопасности. Даже маленькие петарды могут нанести непоправимый вред: могут быть оторваны пальцы или повреждения. Миновзрывные повреждения очень тяжело подвергаются лечению.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Разрешается оптовая и розничная торговля некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий – это бенгальские огни, свечи холодного огня, хлопушки. То есть теми товарами, которые не могут нанести ущерба жизни и здоровью наших граждан. В случае нарушений предусматривается серьезная ответственность. И мы уже с сегодняшнего дня начали мониторинг торговых объектов с целью исключения таких случаев.

Алексей Богданов отметил, что торговые объекты в большинстве своем дисциплинированы и соблюдают правила запрета.