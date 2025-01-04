Как прийти в себя после новогоднего застолья? Советы врача

Алеся Алехнович, ведущая: Мы все в новогодние праздники очень ответственно отдыхаем, интенсивно работаем столовыми приборами. А как теперь возвращаться в обычную жизнь? Как приходить в себя?

Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1:

Самое основное, конечно, не поддаться соблазну употреблять прошлогодние салаты. Это самый главный совет. А если серьезно, то утро следующего дня после застолья необходимо начать со сбалансированного завтрака, который должен содержать большое количество клетчатки и белка, чтобы запустить пищеварение.

Например, это могут быть овощи, нежирные сорта мяса, рыбы, творог, яйца. Также в рацион необходимо добавить кисломолочные продукты. Они содержат большое количество полезных бактерий, которые тоже улучшают пищеварение. В распорядок дня включить обязательно прогулку на свежем воздухе. И основное – это пить побольше чистой воды. Она помогает стимуляции пищеварительных ферментов.