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Как прийти в себя после новогоднего застолья? Советы врача

04 января 2025 13:32
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Наверняка многих телезрителей посетила мысль, что пора бы уже потихоньку начинать восстанавливаться после новогодних праздников.

Как помочь своему организму отойти от застолья, рассказала Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1.

Как прийти в себя после новогоднего застолья? Советы врача-2

Алеся Алехнович, ведущая:
Мы все в новогодние праздники очень ответственно отдыхаем, интенсивно работаем столовыми приборами. А как теперь возвращаться в обычную жизнь? Как приходить в себя?

Как прийти в себя после новогоднего застолья? Советы врача-4

Екатерина Хвесюк, заведующая отделением общей врачебной практики № 3 Гомельской городской поликлиники № 1:
Самое основное, конечно, не поддаться соблазну употреблять прошлогодние салаты. Это самый главный совет. А если серьезно, то утро следующего дня после застолья необходимо начать со сбалансированного завтрака, который должен содержать большое количество клетчатки и белка, чтобы запустить пищеварение.
Например, это могут быть овощи, нежирные сорта мяса, рыбы, творог, яйца. Также в рацион необходимо добавить кисломолочные продукты. Они содержат большое количество полезных бактерий, которые тоже улучшают пищеварение. В распорядок дня включить обязательно прогулку на свежем воздухе. И основное – это пить побольше чистой воды. Она помогает стимуляции пищеварительных ферментов.

Подробнее в видеоматериале.

# Здоровье # Новый год

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