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Более 50 единиц техники и почти 1,5 тыс. работников ЖКХ убирают снег в Минске

04 января 2025 13:40
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Температура со знаком минус, снег и даже метель – в первые выходные января погода в Беларуси сменилась на зимнюю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 единиц техники и почти 1,5 тыс. работников ЖКХ убирают снег в Минске-2

С самого утра глаз радует белый пейзаж, наслаждаться которым мешает только ветер. Из-за его усиления в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Коммунальщики столицы были готовы к резкой смене погоды: во всех районах организована работа по уборке придомовых территорий и обработке их противогололедными средствами. Всего снег в Минске убирают более 50 единиц техники и почти полторы тысячи работников Жкх. Зимней погода будет и завтра. Синоптики прогнозируют морозы до -12 и снегопады. Не стихнет и ветер: его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

# Погода в Беларуси

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