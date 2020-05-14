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«Скажу честно, было страшно». Оператор СТВ Сергей Васюкевич рассказал, как заболел коронавирусом

14 мая 2020 18:50
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
У нас еще одна история моего коллеги, который работает сейчас по ту сторону экрана. Я сейчас вижу его улыбающееся лицо. Это Сергей Васюкевич. Наши постоянные зрители уже видели его стримы из городских больниц. И вот Сергей в строю и готов прямо сейчас рассказать, как это было, Сергей, тебе слово.

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Сергей Васюкевич, телеоператор СТВ:
Как это было: я ушел на карантин 20 числа, 28-го у меня взяли мазок и уже через два дня мне сказали, что у меня положительный результат. Первоначально был шок, скажу честно, было страшно, потому что была неизвестность. Потом я успокоился. Потом, буквально через день, был второй мазок. Утром делают, и уже в обед мне звонят и говорят: «Все собирай, подтвердили». 2-го числа мне стало ночью очень плохо. И 2-го числа меня забрали в больницу. Получил хорошие уколы, и к вечеру мне стало легче. Стало все легче-легче, все было прекрасно.

«Скажу честно, было страшно». Оператор СТВ Сергей Васюкевич рассказал, как заболел коронавирусом -1

Игорь Позняк:
Но во время твоего включения в «Новости» уже нотки позитива у тебя звучали в голосе. Тогда уже все было хорошо.

Сергей Васюкевич:
Уже все было хорошо. Мне повезло очень. Я с «чистыми» легкими, и у меня нет никаких проблем с этим.
 

# Коронавирус # общество # Сергей Васюкевич # Игорь Позняк

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