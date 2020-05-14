«Скажу честно, было страшно». Оператор СТВ Сергей Васюкевич рассказал, как заболел коронавирусом

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

У нас еще одна история моего коллеги, который работает сейчас по ту сторону экрана. Я сейчас вижу его улыбающееся лицо. Это Сергей Васюкевич. Наши постоянные зрители уже видели его стримы из городских больниц. И вот Сергей в строю и готов прямо сейчас рассказать, как это было, Сергей, тебе слово.

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Сергей Васюкевич, телеоператор СТВ:

Как это было: я ушел на карантин 20 числа, 28-го у меня взяли мазок и уже через два дня мне сказали, что у меня положительный результат. Первоначально был шок, скажу честно, было страшно, потому что была неизвестность. Потом я успокоился. Потом, буквально через день, был второй мазок. Утром делают, и уже в обед мне звонят и говорят: «Все собирай, подтвердили». 2-го числа мне стало ночью очень плохо. И 2-го числа меня забрали в больницу. Получил хорошие уколы, и к вечеру мне стало легче. Стало все легче-легче, все было прекрасно.