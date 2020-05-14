«Как ни странно, чаще мужчины». Портрет заболевшего коронавирусом в Минске

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
За каждой конкретной историей есть общая, конкретная стратегия. По какой стратегии вы действуете сейчас? Мы уже усвоили, что бессимптомные или больные в легкой форме сейчас лечатся дома под поликлиническим наблюдением. Какая категория сейчас у нас в клинике? В частности, на примере 6-ой клиники, которую будем считать в масштабах и столицы, и всей страны, эталонной.
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Если брать средний портрет пациента клиники – это мужчина или женщина. Как ни странно – чаще мужчины. До 50 лет и старше. Хотя диапазон заболевших самый различный. Безусловно, на клиническом этапе концентрируются те люди, о которых я говорил – это сопутствующие патологии, чаще всего.
При госпитализации, прежде всего, оцениваются показания к госпитализации – это наличие признаков пневмонии. Используются активно дополнительные методы рентгенографического исследования, компьютерная томография. И практически все пациенты клиники проходят через кабинет КТ. И это уже входит в стандарт обследования.
И в зависимости от тяжести процесса в легких принимается решение по назначению раннему, своевременному назначению дополнительно препаратов. Используется комбинации стандартные антибактериальных средств, которые перекрывают возбудителей широкого спектра, используются препараты, о которых говорила Елена Леонидовна, есть у нас препараты хлорохинового ряда. Все эти препараты используются. Проводятся консилиумы для оценки тяжести состояния пациента. Жизнь – самое святое, то, что мы должны сохранить.