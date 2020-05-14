«Как ни странно, чаще мужчины». Портрет заболевшего коронавирусом в Минске

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

За каждой конкретной историей есть общая, конкретная стратегия. По какой стратегии вы действуете сейчас? Мы уже усвоили, что бессимптомные или больные в легкой форме сейчас лечатся дома под поликлиническим наблюдением. Какая категория сейчас у нас в клинике? В частности, на примере 6-ой клиники, которую будем считать в масштабах и столицы, и всей страны, эталонной.