Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

В мировом масштабе первое и самое главное, что ни один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию – неважно, бессимптомная это форма, легкая это форма, контакт это первого уровня или человек, который вернулся из стран (мы начинали с этого), где был коронавирус, не должен остаться без внимания и должен в обязательном порядке попасть в наше тестирование на коронавирусную инфекцию. Мы сегодня максимально тестируем наше население. Вот это, наверное, первое и самое главное – управление эпидемиологической ситуацией в стране. Мы знаем абсолютно каждый населенный пункт, мы знаем абсолютно каждое предприятие, где и что. Вот был замечательный пример Заводского района, как выстроена работа на каждом предприятии, как она выстроена на транспорте, в районах. Следующее – у нас достаточно медицинского персонала. Это тоже одно из наших наследий и достижений нашей системы здравоохранения. У нас есть государственные социальные стандарты в области здравоохранения, у нас за определенной численностью населения есть закрепленный врач, врач общей практики, работающий на селе. Это 1 300 населения. Мы максимально сохранили ФАПы и увидели, как сработал ФАП в Копыльском районе. Мы максимально сохранили ФАПы, и на сегодняшний момент ФАП – это возможность наблюдать даже за маленьким количеством людей, которое живет в отдаленных деревнях, людей прежде всего старших возрастов. Следующая наша основная стратегия – это то, что мы максимально быстро смогли переподготовить наш персонал и смогли этот персонал включить в работу с коронавирусной инфекцией.

Следующая наша стратегия – мы четко изначально просчитывали, что у пациентов все равно будут и другие заболевания. И мы оставили оказание специализированной помощи. Если необходимо было сегодня Лунинцу, Столбцам, Копылю работать на коронавирусную инфекцию, их пациентов с другими заболеваниями брали соседние районы, брал город Минск. Вот эта вот взаимозаменяемость, отсутствие границ на территории Республики Беларусь между административными территориями – я уже не говорю про районы – это тоже уже проверено на себе. Это тоже особенность нашей системы. Следующее – мы смогли обеспечить себя средствами защиты. Мы смогли наладить производство. На сегодняшний момент даже те заводы, которые, в принципе, не должны шить костюмы, но они поняли, что это надо – они переориентировали часть своего производства. Я уже не говорю про швейные фабрики. Следующее, что мы сделали – мы взяли на ежедневный контроль лекарственное обеспечение. Наши заводы белорусские начали полностью работать на нашу ситуацию, вплоть даже до того, что поставки в зарубежные страны передвинули, чтобы оснастить наш белорусский рынок необходимыми препаратами белорусского производства.