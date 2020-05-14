Белорусская стратегия борьбы с коронавирусом. В Минздраве рассказали по пунктам

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Мы в последнее время выходим на так называемое плато». Минздрав о статистике, тестировании и смертях
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
В чем же заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом в мировом масштабе?
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
В мировом масштабе первое и самое главное, что ни один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию – неважно, бессимптомная это форма, легкая это форма, контакт это первого уровня или человек, который вернулся из стран (мы начинали с этого), где был коронавирус, не должен остаться без внимания и должен в обязательном порядке попасть в наше тестирование на коронавирусную инфекцию. Мы сегодня максимально тестируем наше население. Вот это, наверное, первое и самое главное – управление эпидемиологической ситуацией в стране. Мы знаем абсолютно каждый населенный пункт, мы знаем абсолютно каждое предприятие, где и что. Вот был замечательный пример Заводского района, как выстроена работа на каждом предприятии, как она выстроена на транспорте, в районах.
Следующее – у нас достаточно медицинского персонала. Это тоже одно из наших наследий и достижений нашей системы здравоохранения. У нас есть государственные социальные стандарты в области здравоохранения, у нас за определенной численностью населения есть закрепленный врач, врач общей практики, работающий на селе. Это 1 300 населения. Мы максимально сохранили ФАПы и увидели, как сработал ФАП в Копыльском районе. Мы максимально сохранили ФАПы, и на сегодняшний момент ФАП – это возможность наблюдать даже за маленьким количеством людей, которое живет в отдаленных деревнях, людей прежде всего старших возрастов.
Следующая наша основная стратегия – это то, что мы максимально быстро смогли переподготовить наш персонал и смогли этот персонал включить в работу с коронавирусной инфекцией.
Следующая наша стратегия – мы четко изначально просчитывали, что у пациентов все равно будут и другие заболевания. И мы оставили оказание специализированной помощи. Если необходимо было сегодня Лунинцу, Столбцам, Копылю работать на коронавирусную инфекцию, их пациентов с другими заболеваниями брали соседние районы, брал город Минск. Вот эта вот взаимозаменяемость, отсутствие границ на территории Республики Беларусь между административными территориями – я уже не говорю про районы – это тоже уже проверено на себе. Это тоже особенность нашей системы.
Следующее – мы смогли обеспечить себя средствами защиты. Мы смогли наладить производство. На сегодняшний момент даже те заводы, которые, в принципе, не должны шить костюмы, но они поняли, что это надо – они переориентировали часть своего производства. Я уже не говорю про швейные фабрики. Следующее, что мы сделали – мы взяли на ежедневный контроль лекарственное обеспечение. Наши заводы белорусские начали полностью работать на нашу ситуацию, вплоть даже до того, что поставки в зарубежные страны передвинули, чтобы оснастить наш белорусский рынок необходимыми препаратами белорусского производства.
Следующее: подключились посольства. Потому что на сегодняшний момент всем в мире нужно одно и то же. Соответственно, некоторые лекарственные средства, например, тот же Иммард из Индии мы смогли получить только при большой поддержке из МИДа, при хорошей работе нашего посольства, которое выходило на правительство Индии. И мы получили и получаем специальное разрешение на выпуск из страны этих препаратов. Следующее – это, конечно, то, что дружба между нашими странами. Ведь на сегодня первая страна, которая отправила гуманитарную помощь в Китай – в огромный Китай – это была Республика Беларусь. И нам помощь вернулась сторицей.
Мы на сегодняшний момент, во-первых, мы получили гуманитарную помощь из Китая. И второе – в приоритетном порядке наши гуманитарные партнеры (извините, что я так называю этот высокий IT-бизнес, наши крупные сетевые компании) – они смогли в первоочередном порядке купить то, что покупает сегодня весь мир – и даже приводятся такие факты, что самолеты чуть ли не аэропорту Пекина перекупаются другими странами, чтобы эти партии улетели в нашу страну. Все, что мы ожидали, мы получили. Это тоже особенности наши.