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Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня

14 мая 2020 18:30
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Новости Беларуси. Майское похолодание с ночными заморозками непросто переживает герой нашего репортажа. 71-летний житель деревни Дуравичи Буда-Кошелевского района вот уже две недели живет в буквальном смысле слова под забором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крыши над головой Ивана Цыкунова лишил пожар.

Что думают о неоднозначной ситуации его односельчане и местная власть, узнал Александр Добриян.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-1

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-3

Иван Цыкунов, пенсионер:
На печи загорелась тюфяк, подушка. Пошло по стенках, по обоях наверх. А хата покрыта рубероидом была. И все схватилося быстро. Мы водой пытались залить. Пожарные приехали через 8 минут.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-6

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-8

Непростая судьба Ивана Цыкунова в очередной раз преподнесла сюрприз. Приехавший на Радуницу племянник решил навести в доме порядок: жег старье и перекалил печь. В результате свой 71-й день рождения пенсионер встретил под забором.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-11

Иван Цыкунов:
Здесь спал. Люди дали диван. Помогают мне.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-14

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-16

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-18

Переехать в отделение сестринского ухода пенсионеру предложили сразу после пожара. Место нашлось в соседних Уваровичах. Но уезжать с родного пепелища Иван Цыкунов наотрез отказался.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-21

Иван Цыкунов:
Утром холодно. Простыл. Температура, губы попалило. Председатель совета хочет, чтобы я поехал в престарелый дом, но я же еще в силах, могу работать. Помогают люди, и я помогаю им.

Смотреть на спящего под клеенкой Ивана без слез односельчане не могут. Признают: отчасти в том, что произошло, виноват он сам, но на улице жить человек все равно не должен.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-24

Алла Артеменко, жительница деревни Дуравичи:
Это же ненормально. Холодно, дождь... Он же под дождем ночевал! И не одну ночь. А то, что он остался вот так, – это в наше время недопустимо. Просто нужно было какое-то, может быть, временное дать жилье, потом уже определиться.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-27

То, что так жить нельзя, отлично понимают и в сельисполкоме. Но свободного жилья в Дуравичах просто нет. На единственный пустующий в деревне дом до сегодняшнего дня претендовал другой человек. Но теперь, возможно, квадратные метры достанутся Ивану Цыкунову. Решение за райисполкомом.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-30

Татьяна Плестакова, председатель Октябрьского сельского исполнительного комитета:
Вчера у нас состоялся разговор с председателем райисполкома, что все-таки этот дом ему отдадут в рассрочку. Потому что по законодательству есть ограниченный срок, обычно это месячный срок. Нужно оплатить стоимость этого дома. Стоимость дома составляет 1100 рублей. Но председатель райисполкома сказал, что вопрос с рассрочкой решим. Поэтому дом этот ему отдадут.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-33

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-35

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-37

Такому итогу сам погорелец рад и даже провел для нашей съемочной группы экскурсию по своему будущему жилищу. Скромный дом – ровесник будущего хозяина.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-40

Александр Добриян, корреспондент:
Крыша есть, стены держат. Новое жилье, на которое планирует взять ипотеку Иван Петрович, тоже не сказать чтобы класса «люкс», но это куда лучше, чем холодные ночи под открытым небом.

Со своей скромной пенсии в 230 рублей пенсионер будет выплачивать стоимость дома не один месяц. Односельчане, зная ситуацию, запустили сельский краудфандинг. На дом собирают толокой – кто сколько может.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-43

Валентина Якименко, жительница деревни Дуравичи:
Мы собираем денежки на помощь Ивану Цыкунову, потому что у него сгорел дом. Два дня назад был мороз на ночь, а он там спал. Пенсионер спал на улице. Взять его никто не может. Кто-то боится, кому-то коронавирус, а он на улице… Сейчас люди боятся его брать.

Пенсионер уже две недели спит около забора своего сгоревшего дома, а деньги на новое жильё собирает вся деревня-46

В Дуравичах все надеются на то, что мытарства односельчанина закончатся как можно скорее. Новый дом можно будет начать оформлять не раньше, чем через пару недель. Но в сельисполкоме заверили: стараются сделать всё возможное, чтобы новоселье Иван Цыкунов справил уже в ближайшие дни.

# Пожар # общество # Александр Добриян # Иван Цыкунов # Алла Артеменко # Татьяна Плестакова # Валентина Якименко # Фотофакт

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