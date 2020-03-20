Белорусские вузы скорректировали расписание занятий. Как теперь будут учиться студенты?

Новости Беларуси. Белорусские вузы скорректировали расписание учебных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 марта рассказали в Министерстве образования.

На такой шаг пошли для того, чтобы в общественном транспорте в час пик не создавать массовость из рабочих и студентов. Поручение накануне дал Президент. Теперь в учебных заведениях занятия будут начинаться позже обычного – в период с 9.30 до 10 часов.

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Перед принятием решений специалисты провели детальный анализ: учли месторасположение учебных корпусов и места проживания студентов. Кроме того, организованы в университетах и необходимые временные промежутки между первой и второй сменами обучения. Это также позволит избежать больших потоков студентов в корпусах.