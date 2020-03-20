Макей: «Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России»

Новости Беларуси. Вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие на международной арене обсудили по видеосвязи министры иностранных дел Беларуси и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь шла о диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны. Кроме того, обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с коронавирусом, в частности, проблему оказавшихся за пределами своих стран туристов. Россияне не успели покинуть ЕС и застряли в Польше. Как Беларусь помогает вернуться домой?

Владимир Макей рассказал также журналистам, что ведомство делает всё возможное, чтобы вывезти на родину граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ и ограничений в авиаперелетах. Белорусские дипломаты работают в тесном контакте с российскими коллегами.