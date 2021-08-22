«Скакать до магазина и куда-то». Ему всего четыре, а он уже мечтает о своей лошади

Новости Беларуси. Любовь к лошадям рождается если не с первого взгляда, то уж точно с первых секунд верховой езды. Так случилось с четырехлетним Стасом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Однажды родители привезли сына покататься на большой лошадке, и с тех пор встречи с грациозными животными стали обязательным ритуалом. «Поняла, что мне нужен такой же друг». Девушка с онкологией о том, что ей даёт общение с лошадьми

Два раза в неделю мальчика привозят сюда на тренировки. Стас в диком восторге, а вот родителям первое время было страшновато. «Не надо мечтать, надо сходить и сделать». Посмотрите, как живёт семья, которая переехала в деревню и открыла конюшню

Станислав Радкевич, житель Могилева:

Вот знаешь, почему я хочу получить лошадь? Чтобы не кататься на машине, а скакать на лошади до магазина и куда-то.

По секрету Стас рассказал, что уже привозил тренеру торт. Оказывается, среди всадников есть такая традиция – за каждое падение с лошади нести угощение. Неудачи на манеже мальчика не напугали, вместо гаджетов и игрушек у Стаса теперь одна детская мечта. Но большая.