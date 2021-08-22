Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?
Новости Беларуси. Чуть более недели остается до нового учебного года. С 1 сентября белорусские школы и гимназии выходят на новый уровень – больше внимания безопасности, прежде всего это касается столицы: установка турникетов, система распознавания лиц, дополнительные видеокамеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Зачем нужны такие, возможно для кого-то излишне жесткие меры? Все еще на слуху сразу несколько громких историй.
Беларусь, Столбцы, 2019 год. Школьник напал с ножом на преподавателя и других ребят. Учительница и подросток погибли, еще двое пострадавших оказались в больнице. Керчь, 2018 год. Студент-четверокурсник убил 17 и ранил десятки человек в колледже. Семь одноклассников сумела ранить 13-летняя девочка-подросток из российского города Шадринска Курганской области. Лишний раз не упоминаем Беслан – 1 сентября исполнится 17 лет с момента этой трагедии.
Безопасность наших детей превыше всего, потому турникеты, потому видеокамеры и система распознавания лиц. Потому и еще одно нововведение – приглядывать за порядком в школе будут и милиционеры. Этой теме будет посвящен в том числе и предстоящий педсовет.
Наша съемочная группа заглянула в несколько школ и проверила, удалось ли застать кого-то врасплох? Оксана Семашко продолжит.
Оксана Семашко, корреспондент:
Отправляемся в 28-ю столичную школу. Путь к школе лежит через желтые шажки. Это для самых маленьких. Кстати, не только мы снимаем, но и за нами наблюдают. Давайте проверим, смогут ли пустить в школу постороннего. Проведем такой эксперимент.
– Здравствуйте!
– Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда вы прибыли?
– Мы на съемку. К директору.
– Очень приятно. Будьте добры, документы предъявите, пожалуйста.
– Паспорт и удостоверение. Узнаете? Похожа?
– Все. Да-да, похожа.
Дальше нашей съемочной группе предложили измерить температуру. И что необычно – фейсконтроль в школе.
– Добро пожаловать!
– Температура +36 °C.
– Вход разрешен.
В 28-й школе Минска уже год работают такие терминалы. Они здесь всех знают в лицо. В базе данных – 730 учеников, педагоги и персонал.
Оксана Семашко:
Сбои были в системе изначально?
Инесса Класинская, директор средней школы № 28 Минска:
Ни одного сбоя.
– А очереди?
– А очереди нет, потому что у нас две системы, два турникета. Если здесь, допустим, ребята заинтересовались своим обликом, а для того, чтобы зайти, нужно пару секунд, то у нас есть второй турникет.
Умная система не только считывает ваше самочувствие, но и готова научить правильно надевать маску.
В данном случае идет надпись, что маска надета правильно, но, к сожалению, вас в таком случае может...
– Распознает.
– Вас распознала.
Подобные системы безопасности появятся в каждой школе столицы. Кроме того, планируется, что безупречное спокойствие здесь будут обеспечивать милиционеры. Кстати, к примеру, в Германии свой полицейский есть в каждой школе, а во Франции родители могут сопровождать детей только до входа. В Чехии и вовсе школы закрываются на время уроков. В неблагополучных районах США на входе в школу стоят металлоискатели.
Алексей Кобызев, заместитель директора средней школы № 28 Минска:
Может быть, в какой-то степени это дисциплинирует отдельных учеников, которые плохо себя ведут.
– Помимо безопасности.
– Помимо безопасности, конечно. Безопасности не бывает много, не бывает излишней.
Наталья Метельская, мама первоклассника:
Очень важно, потому что каждая мать заботится о своем ребенке. И не так важно, что происходит в школе, как чтобы малыш был живым, здоровым и вернулся, поэтому очень необходимы такие турникеты и охрана.
Родион Сакерин, ученик средней школы № 28 Минска:
Иногда, когда пропуск потерял или забыл, тебя могли не пропустить. С помощью видеокамер видели посторонних школьников из других школ, они пытались пройти в школу. Их вообще никак не пропускали.
Школа-новостройка в столичной Лошице. Новой школе – новые технологии. Без карты учащегося здесь как без дневника, как без головы, как, собственно, без обеда в столовой, проезда в общественном транспорте и, конечно, пропуска на уроки.
Наталья Новик, директор средней школы № 224 Минска:
На каждой двери находится электронный замок и установлена система, которая будет реагировать, если какой-то чужой человек захочет пронести колющие, режущие предметы и взрывоопасные вещества.
– А что по поводу видеонаблюдения? У семи нянек дитя не останется без глазу?
– Конечно. Это тоже все продумано. Видеонаблюдение, видеокамеры размещены полностью по периметру школы и тоже находятся в основных помещениях.
Если горит красный свет, то, конечно, ни там, ни здесь не пройти.
А это уже 75-я гимназия Минска. Год назад после капитального ремонта здесь появилась система контроля доступа. Своеобразный стимул не опаздывать.
Василий Ананько, директор гимназии № 75 Минска:
Никто на улице не находился. Все находятся в теплом, очень уютном вестибюле, где можно заняться чем-то своим, посмотреть на экране телевизора какой-то репортаж, который займет время ожидания. В назначенное время возвращается их ребенок, и они счастливые уходят домой.
– А как могут попасть родители, если родительское собрание или нужно поговорить с педагогом, директором?
– Работник охраны делает звонок в приемную и говорит о том, что есть желание составить разговор с директором, с кем-то из его заместителей. И обязательно кто-то спускается в вестибюль, чтобы вместе пройти туда, куда направляется наш посетитель.
– С 1 сентября планируется, что во всех школах будут дежурить милиционеры.
– Сотрудник Департамента охраны МВД Республики Беларусь, конечно, будет являть собой некую строгость, которая не будет лишней. С моей стороны, конечно, кто будет работать в нашей гимназии, я обещаю максимум внимания и терпения, и поддержки, потому что многие моменты для них будут новыми, несмотря на то что работники со стажем. Работать там, где активное движение на вход-выход посетителей, поверьте, будет очень непросто.
А пока за порядком в гимназии пристально следит Надежда Михайловна. На страже она уже больше пяти лет.
Надежда Богданова, сторож гимназии № 75 Минска:
Это прямая тревожная красная кнопка.
– А что происходит, если на нее нажимаешь?
– На нее нажимаешь, и через пару минут здесь наряд милиции. Буквально. Пока я набираю администрацию, то этого человека, конфликтного или создающего конфликтную ситуацию, уже могут держать за руки.
В гимназии почти 20 камер, поэтому видно все как на ладони. Здесь нет потерянных телефонов, а спорные моменты, если и возникают, то максимально быстро решаются. Подобная система контроля есть и в кабинете директора.
Иногда к нам обращаются работники правоохранительных органов с просьбой посмотреть ту или иную камеру. Находят.
Электромагнитные звонки, тревожные кнопки, видеокамеры, пропускной режим по ID-картам. В перспективе в белорусских школах могут появиться и другие нововведения. А пока ясно одно – просто так посторонние здесь не погуляют. А мы уже меньше, чем через неделю, приведем наших детей в школу без опаски.