Турникеты, дежурный милиционер и видеонаблюдение. Какие новшества вводят в школах для безопасности учеников и педагогов?

Новости Беларуси. Чуть более недели остается до нового учебного года. С 1 сентября белорусские школы и гимназии выходят на новый уровень – больше внимания безопасности, прежде всего это касается столицы: установка турникетов, система распознавания лиц, дополнительные видеокамеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зачем нужны такие, возможно для кого-то излишне жесткие меры? Все еще на слуху сразу несколько громких историй. Беларусь, Столбцы, 2019 год. Школьник напал с ножом на преподавателя и других ребят. Учительница и подросток погибли, еще двое пострадавших оказались в больнице. Керчь, 2018 год. Студент-четверокурсник убил 17 и ранил десятки человек в колледже. Семь одноклассников сумела ранить 13-летняя девочка-подросток из российского города Шадринска Курганской области. Лишний раз не упоминаем Беслан – 1 сентября исполнится 17 лет с момента этой трагедии. Безопасность наших детей превыше всего, потому турникеты, потому видеокамеры и система распознавания лиц. Потому и еще одно нововведение – приглядывать за порядком в школе будут и милиционеры. Этой теме будет посвящен в том числе и предстоящий педсовет. Наша съемочная группа заглянула в несколько школ и проверила, удалось ли застать кого-то врасплох? Оксана Семашко продолжит.

Оксана Семашко, корреспондент:

Отправляемся в 28-ю столичную школу. Путь к школе лежит через желтые шажки. Это для самых маленьких. Кстати, не только мы снимаем, но и за нами наблюдают. Давайте проверим, смогут ли пустить в школу постороннего. Проведем такой эксперимент.

– Здравствуйте!

– Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда вы прибыли?

– Мы на съемку. К директору.

– Очень приятно. Будьте добры, документы предъявите, пожалуйста.

– Паспорт и удостоверение. Узнаете? Похожа?

– Все. Да-да, похожа. Дальше нашей съемочной группе предложили измерить температуру. И что необычно – фейсконтроль в школе.

– Добро пожаловать!

– Температура +36 °C.

– Вход разрешен. В 28-й школе Минска уже год работают такие терминалы. Они здесь всех знают в лицо. В базе данных – 730 учеников, педагоги и персонал. Оксана Семашко:

Сбои были в системе изначально?

Инесса Класинская, директор средней школы № 28 Минска:

Ни одного сбоя.

– А очереди?

– А очереди нет, потому что у нас две системы, два турникета. Если здесь, допустим, ребята заинтересовались своим обликом, а для того, чтобы зайти, нужно пару секунд, то у нас есть второй турникет. Умная система не только считывает ваше самочувствие, но и готова научить правильно надевать маску.

В данном случае идет надпись, что маска надета правильно, но, к сожалению, вас в таком случае может...

– Распознает.

– Вас распознала.

Подобные системы безопасности появятся в каждой школе столицы. Кроме того, планируется, что безупречное спокойствие здесь будут обеспечивать милиционеры. Кстати, к примеру, в Германии свой полицейский есть в каждой школе, а во Франции родители могут сопровождать детей только до входа. В Чехии и вовсе школы закрываются на время уроков. В неблагополучных районах США на входе в школу стоят металлоискатели.

Алексей Кобызев, заместитель директора средней школы № 28 Минска:

Может быть, в какой-то степени это дисциплинирует отдельных учеников, которые плохо себя ведут.

– Помимо безопасности.

– Помимо безопасности, конечно. Безопасности не бывает много, не бывает излишней.

Наталья Метельская, мама первоклассника:

Очень важно, потому что каждая мать заботится о своем ребенке. И не так важно, что происходит в школе, как чтобы малыш был живым, здоровым и вернулся, поэтому очень необходимы такие турникеты и охрана.

Родион Сакерин, ученик средней школы № 28 Минска:

Иногда, когда пропуск потерял или забыл, тебя могли не пропустить. С помощью видеокамер видели посторонних школьников из других школ, они пытались пройти в школу. Их вообще никак не пропускали.

Школа-новостройка в столичной Лошице. Новой школе – новые технологии. Без карты учащегося здесь как без дневника, как без головы, как, собственно, без обеда в столовой, проезда в общественном транспорте и, конечно, пропуска на уроки.

Наталья Новик, директор средней школы № 224 Минска:

На каждой двери находится электронный замок и установлена система, которая будет реагировать, если какой-то чужой человек захочет пронести колющие, режущие предметы и взрывоопасные вещества.

– А что по поводу видеонаблюдения? У семи нянек дитя не останется без глазу?

– Конечно. Это тоже все продумано. Видеонаблюдение, видеокамеры размещены полностью по периметру школы и тоже находятся в основных помещениях.

Если горит красный свет, то, конечно, ни там, ни здесь не пройти. А это уже 75-я гимназия Минска. Год назад после капитального ремонта здесь появилась система контроля доступа. Своеобразный стимул не опаздывать.

Василий Ананько, директор гимназии № 75 Минска:

Никто на улице не находился. Все находятся в теплом, очень уютном вестибюле, где можно заняться чем-то своим, посмотреть на экране телевизора какой-то репортаж, который займет время ожидания. В назначенное время возвращается их ребенок, и они счастливые уходят домой.

– А как могут попасть родители, если родительское собрание или нужно поговорить с педагогом, директором?

– Работник охраны делает звонок в приемную и говорит о том, что есть желание составить разговор с директором, с кем-то из его заместителей. И обязательно кто-то спускается в вестибюль, чтобы вместе пройти туда, куда направляется наш посетитель.

– С 1 сентября планируется, что во всех школах будут дежурить милиционеры.

– Сотрудник Департамента охраны МВД Республики Беларусь, конечно, будет являть собой некую строгость, которая не будет лишней. С моей стороны, конечно, кто будет работать в нашей гимназии, я обещаю максимум внимания и терпения, и поддержки, потому что многие моменты для них будут новыми, несмотря на то что работники со стажем. Работать там, где активное движение на вход-выход посетителей, поверьте, будет очень непросто. А пока за порядком в гимназии пристально следит Надежда Михайловна. На страже она уже больше пяти лет.

Надежда Богданова, сторож гимназии № 75 Минска:

Это прямая тревожная красная кнопка.

– А что происходит, если на нее нажимаешь?

– На нее нажимаешь, и через пару минут здесь наряд милиции. Буквально. Пока я набираю администрацию, то этого человека, конфликтного или создающего конфликтную ситуацию, уже могут держать за руки. В гимназии почти 20 камер, поэтому видно все как на ладони. Здесь нет потерянных телефонов, а спорные моменты, если и возникают, то максимально быстро решаются. Подобная система контроля есть и в кабинете директора.

Иногда к нам обращаются работники правоохранительных органов с просьбой посмотреть ту или иную камеру. Находят.