Налог платим, а ездим по стиральной доске. Как в районах Беларуси ремонтируют дороги?

Новости Беларуси. На неделе Президент одобрил подходы Минтранса к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будет электронная карта водителя и транспортного средства. В ней будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра, соответствие транспортного средства. Тем самым не будут допускаться к перевозкам неопытные водители, а значит, перевозки будут более безопасными. На этом же совещании прозвучала и одна интересная цифра: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли. Дорожная сеть страны требует особого внимания, и Александр Лукашенко поставил задачу отремонтировать в 2021 году не менее 1 000 километров местных дорог. Ровно столько же при подготовке этого сюжета проехал Александр Добриян.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в Беларуси – почти 87 тысяч километров. Причем 5/6 этой астрономической цифры приходится на так называемые местные дороги. Те самые, которые связывают между собой агрогородки, поселки и деревни, ведут к крупным магистралям, а за городом – к железнодорожным станциям, аэропортам и пристаням. И пусть зачастую у них нет лоска центральных дорог, именно они – основа жизни белорусских регионов. Президент Беларуси потребовал обратить внимание на дороги за пределами Минска Трасса Хальч – Шерстин – Присно – Большевик для Ветковского района одна из ключевых. Она связывает между собой сразу шесть агрогородков. Всего 33 километра, но при этом настоящая дорога жизни для нескольких тысяч людей: это и локальная логистика, и связь с райцентром, и выход на республиканские магистрали.

Григорий, житель Ветковского района:

С дорогами у нас очень хорошо. Все жители деревни довольны. И считаем, что так должно быть во всех деревнях. Не только у нас. Вот этого мы желаем. 9 из 10 – так без лишней скромности в районе оценивают состояние этой дороги. Для ее содержания выбрана стратегия комплексного подхода. Здесь стараются не доводить дело до дорогостоящего капитального ремонта, год за годом оперативно решая проблемы по мере их появления.

Руслан Шебеко, директор Ветковского ДРСУ № 185:

В три раза дешевле сделать поверхностную обработку, чем асфальтобетонное покрытие. Тем самым мы оптимально используем финансовые средства, чтобы использовать дорогу такой, какая она сейчас есть. «Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше? А это уже Добрушский район. Объемы работ здесь куда внушительнее. Проводить комплексное благоустройство целого района, в том числе и дорог – еще одна устоявшаяся в юго-восточном регионе практика. Ежегодно областной бюджет способен до неузнаваемости преобразить два района. В Добруше не скрывают: по-хорошему завидовали соседям и терпеливо ждали своей очереди.

Сергей Атрощенко, машинист асфальтоукладчика:

Мы даже не ожидали, что такие объемы будут. И не думали, что столько дорог будет делаться, как в этом году. Хорошее чувство, что будем ездить по нормальным дорогам. Ну, и приятно смотреть на все на это. И все же, как бы экономно и по-хозяйски не относились к дорогам, откладывать до бесконечности капитальный ремонт невозможно. В мире все имеет свой срок. И предельно наглядно это демонстрируют мосты.

Александр Падута, начальник октябрьского участка Светлогорского ДРСУ № 207:

Видите, у нас река проходит, Птичь. Жизнь на одной стороне одна, на второй – другая. Если мост этот не существует, это большая проблема, что и произошло. В 2011 году произошла авария: разрушение насадок, упали несущие прогоны. Пришлось мост закрыть. Строительство нового капитального моста завершили только в начале 2021 года. Пришлось подождать, ведь деньги немалые. Но ожидания стоили того, уверена Светлана Костюкевич.

Светлана Костюкевич, председатель Поречского сельского совета:

Этот мост очень долгожданный, мы много месяцев наблюдали за строительством, переживали: случится – не случится. Но случилось. Все очень довольны. Новый мост имеет не просто локальное значение, он связывает полесские районы Гомельской и Брестской областей. Это ключ к развитию транзитного потенциала, а значит, и экономики всего региона.

Александр Добриян, корреспондент:

В Гомельской области 73 % мостов, являющихся важной частью местной дорожной сети, имеют возраст от 30 до 50 лет. Каждое четвертое сооружение требует ремонта в ближайшее время. До 2025 года реконструировать в регионе запланировано 41 мост. Как в Беларуси выполняют поручение Лукашенко по ремонту дорог? Рассказывает гендиректор «Гомельоблдорстрой» Этот пятикилометровый участок грунтовой дороги на границе Жлобинского и Рогачевского районов для местных жителей стратегический: подвоз рабочих, отправка молока, дорога в школу и на рынок в райцентр – все эта гравийка. Правда, на личных авто без острой необходимости люди стараются объезжать ее стороной: предпочитают сделать немалый крюк, но по асфальту.

Ездим на своих автомобилях в Городец, Белицкое. Машины бьются. Едет автобус рейсовый, тоже с людьми. Он очень долго сюда едет по этой дороге.

Налог за дороги платим, а ездим по стиральной доске. Средства дорожного сбора покрывают лишь 30 % всех расходов на ремонт местных дорог юго-восточного региона. Основной же источник финансирования – областной бюджет.

Александр Добриян:

Тем, кто редко бывает за городом, может показаться, что вот оно, то место, где заканчивается цивилизация. Однако это не совсем так. Здесь заканчивается лишь усовершенствованное дорожное покрытие. И таких дорог в Беларуси немало: даже в самой асфальтированной Гомельской области на грунтовые и гравийные дороги приходится почти 40 % всей местной дорожной сети. Асфальт здесь появится в ближайшее время. Модернизация существенно упростит жизнь местных автомобилистов, а главное –даст мощный импульс развитию территорий, находящихся на периферии районов. Финансы ограничены, поэтому очередность ремонта диктует экономический эффект. И здесь он на лицо. «Пыль была невероятная. Как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами