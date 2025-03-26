Производят грузоподъемную технику любой сложности – побывали на Крановом заводе в Слуцке

Посмотреть, как собирают белорусскую технику, узнать секрет производства шоколада или из чего создаются изделия художественного творчества. В Беларуси месяц промышленного туризма. Ряд предприятий открыты для любопытных глаз. Это уникальный опыт - увидеть жизнь промышленных гигантов изнутри, где нередко работа кипит 24/7, рассказали в программе «Центральный регион».

На Крановом заводе – современном производителе грузоподъемной техники любой сложности – молодежь из индустриального колледжа. Для них это возможность не только посмотреть на работу промышленного предприятия изнутри и познакомиться со всеми аспектами, но и определиться с будущей профессией. Площадь территорий почти 11 гектаров. Понадобилось несколько часов, чтобы полностью обойти все предприятие. Конструкторы, технологи, сварщики – всего здесь работает свыше 340 человек. Производство замкнутого цикла с широким ассортиментом. Начиналось все с маленьких балок массой 2 тонны, сегодня же в стране это один из ведущих производителей оборудования грузоподъемностью до 240 тонн.

Сергей Туровец, заместитель главного инженера Кранового завода г. Слуцка:

Лицеи, колледжи, которые задействованы в подготовке кадров для наших специалистов, сварщики, токари, фрезеровщики, у нас в основном задействовано сварочное производство. Подготавливает кадры индустриальный слуцкий колледж. Мы очень рады видеть ребят здесь, чтобы они поняли принцип работы, с чем они будут работать, какие условия труда мы можем предоставить, обеспечить общежитием или жильем, хозяйственно-бытовыми условиями на предприятии, с каким оборудованием придется работать. Мы им подсказываем, проводим семинары дополнительные, потому что разные есть спектры обучения.

Ежегодно объемы производства наращивают. Серьезный инвестпроект, который был воплощен в 2019 году, позволил предприятию открыть новые горизонты. Линия укомплектована современным импортным оборудованием. Это отмечают и ребята. Ведь здесь, на предприятии, они оценивают все: от условий работы до заработной платы.