Установлено эксклюзивное оборудование. Рассказываем о новом производственном корпусе предприятия «Слуцкие пояса»

Посмотреть, как собирают белорусскую технику, узнать секрет производства шоколада или из чего создаются изделия художественного творчества. В Беларуси месяц промышленного туризма. Ряд предприятий открыты для любопытных глаз. Это уникальный опыт – увидеть жизнь промышленных гигантов изнутри, где нередко работа кипит 24/7, рассказали в программе «Центральный регион».

Недавно в рамках реализации инвестпроекта на предприятии открыли новый производственный корпус. Установлено самое современное высокотехнологичное оборудование. В том числе эксклюзив – и не только в районе, но и во всей стране. Это сновальная машина турецкого производства, которая наделена искусственным интеллектом.

Это оборудование подготавливает нити – основу будущего материала. Установка перематывает волокна с бобин при определенном натяжении на сновальный валик. В результате нити ровно распределяются по всей ширине катушки. Машина может самостоятельно исправлять ошибки и корректировать неверные технологические параметры.

Александр Лавренов, инженер-технолог предприятия «Слуцкие пояса»:

Мы с бобин перематываем нить на навой, после этого уже навой идет на две машины. Здесь мы перематываем нити разного вида. Допустим, это ПАН 120, он отличается тем, что ширина нити, качество изделий, какое изделие едет, надо изучить. Только что я настраивал первую линию, нулевая позиция стола, тут еще надо определять расстояние между лентами, чтобы ровно совпало с шириной навоя на следующем переходе. До этого я разрабатывал плед, сейчас разобрался с оборудованием, к нам приезжали турки, мы с ними общались, разбирались, что и как. Если какие-то вопросы есть, я им напрямую пишу или звоню.