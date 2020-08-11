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СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев

11 августа 2020 13:08
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Новости Беларуси. 11 июля в Следственном комитете заявили, что блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев-1

Авто, которые используются для создания препятствий проезда, будут признаваться вещественным доказательством. Так, уже возбуждено уголовное дело по факту умышленного блокирования транспортных коммуникаций вечером 10 августа на участке дороги по улице Пушкина и Притыцкого.

СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев-4

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Установлено, что на участке дороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло за собой причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям. Ущерб оценивается как особо крупный.

Наша следственно-оперативная группа уже завершила осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина. Действия квалифицированы по статье «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций». Это часть 1-я статьи 310-й Уголовного кодекса Беларуси.

СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев-7

Следует отметить, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование любых инструментов, для того, чтобы заблокировать нормальную, безопасную работу коммуникаций всех видов транспорта, в том числе и автомобильного, запрещены законом. Они могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, как в данном случае. Ответственность наступает с 16 лет.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Юлия Гончарова # Фотофакт

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