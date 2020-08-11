СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев

Новости Беларуси. 11 июля в Следственном комитете заявили, что блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авто, которые используются для создания препятствий проезда, будут признаваться вещественным доказательством. Так, уже возбуждено уголовное дело по факту умышленного блокирования транспортных коммуникаций вечером 10 августа на участке дороги по улице Пушкина и Притыцкого.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Установлено, что на участке дороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке и повлекло за собой причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям. Ущерб оценивается как особо крупный.

Наша следственно-оперативная группа уже завершила осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина. Действия квалифицированы по статье «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций». Это часть 1-я статьи 310-й Уголовного кодекса Беларуси.