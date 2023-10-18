Житель Жодино продал несуществующее зерно на 660 тысяч рублей более чем 30 белорусским предприятиям

Новости Беларуси. Более 30 белорусских предприятий по всей стране пострадали из-за действий мошенника. По данным Следственного комитета, 39-летний житель Жодино продавал несуществующие зерновые культуры от имени различных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он умело втирался в доверие к потенциальным клиентам, обещая особые условия и привлекательные цены на кукурузу. Однако как только предприятия переводили деньги за товар, «бизнесмен» исчезал.