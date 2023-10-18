Житель Жодино продал несуществующее зерно на 660 тысяч рублей более чем 30 белорусским предприятиям
Новости Беларуси. Более 30 белорусских предприятий по всей стране пострадали из-за действий мошенника. По данным Следственного комитета, 39-летний житель Жодино продавал несуществующие зерновые культуры от имени различных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он умело втирался в доверие к потенциальным клиентам, обещая особые условия и привлекательные цены на кукурузу. Однако как только предприятия переводили деньги за товар, «бизнесмен» исчезал.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Бизнесмен размещал в интернете объявления о выгодной поставке зерновых культур от имени фирм-однодневок и представлялся владельцем успешных компаний. Он профессионально общался с потенциальными клиентами, предлагал им особые условия заключения сделок и, конечно же, привлекательные цены. Житель Жодино умело использовал свои многогранные знания, в том числе в сфере юриспруденции, тем самым входил в доверие, внушал представителям предприятий свою компетенцию и профессионализм. Однако по прошествии нескольких месяцев выяснилось, что мужчина был лишь хорошим актером. После получения денег контакты с ним сразу прекращались.
Благодаря «черной бизнес-схеме» мошенник украл свыше 660 тысяч рублей, после чего скрылся за рубежом. Действия жителя Жодино квалифицированы по статье 209 мошенничество.