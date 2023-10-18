Глава МИД Экваториальной Гвинеи: для нас Беларусь – приоритет в международной политике

В Беларуси прорабатывают вопрос о создании в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба нашей национальной продукции. Его планируют использовать в том числе для поставок в страны Центральной и Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая договоренность уже есть. Теперь ее необходимо трансформировать в жизнеспособный экономический проект. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран 18 октября обсудили на открытии первого заседания совместной межправкомиссии с представителями этого африканского государства. Глава нашего внешнеполитического ведомства также предложил использовать возможности и преимущества Беларуси как участника Евразийского экономического союза. Партнеры из Экваториальной Гвинеи видят перспективы для сотрудничества в таких направлениях, как сельское хозяйство, информационные технологии, здравоохранение, образование, туризм.

Симеон Ойоно Эсоно Анге, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи:

Мы считаем, что данный визит будет очень плодотворным, поскольку Экваториальная Гвинея рассчитывает на дружественные отношения с вашей страной и на сотрудничество в различных сферах. Для нас Беларусь – приоритет в международной политике. Нашим основным желанием всегда было укрепить и расширить взаимодействие, а также противостоять тем проблемам и вызовам, с которыми сталкивается человечество. Это безопасность, в том числе продовольственная, терроризм, климатические изменения, пандемии, которые обрушились на систему здравоохранения, кибербезопасность.

По итогам заседания комиссии предполагается выйти на разработку дорожной карты развития двустороннего сотрудничества. Этот документ будет предложен для подписания президентам Беларуси и Экваториальной Гвинеи.