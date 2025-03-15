Праздник объединяющий не только интересы, но и сердца! Какие ценности закреплены в Конституции?

В Беларуси отмечается День Конституции. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах – была и остается приоритетом проводимой в государстве политики. Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон, стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан, укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, активно развиваются здравоохранение, наука и образование. Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога. Основной закон нашей страны полностью адаптирован под интересы граждан. Новая редакция документа была принята своевременно, когда внешнее влияние стало опасным не только для наших прав и обязанностей, но и традиционных семейных ценностей.

Процесс согласования Основного закона страны с ее гражданами стал беспрецедентным проявлением демократии. Ведь прежде, чем пригласить белорусов на голосование, прошли тысячи диалоговых площадок по всей стране, где каждая статья была разобрана буквально по предложениям для того, чтобы люди максимально вникли и поучаствовали в формировании самой народной Конституции. Каждая буква закона звучала от школьной скамьи до правительственных кабинетов. И это принесло значимый результат. Мы вряд ли вернемся к ситуации, когда Конституция для каждого гражданина является чем-то непонятным и недоступным. Сегодня мы смело можем сказать, что знаем и соблюдаем законы своей страны. О том, что День Конституции – праздник объединяющий не только интересы, но и сердца. Репортаж Алеси Ивановой.

15 марта молодожены Валерия и Константин точно запомнят на всю жизнь. 15 марта пара официально скрепила себя узами брака. Символично, в числе главных подарков на свадьбу, – Основной закон страны. Иначе и быть не может. Константин – ровесник Конституции современной Беларуси.

Мы безумно рады, что наконец-то создали ячейку общества. Я думаю, что эта дата будет значима для нас. И мы будем праздновать два праздника одновременно.