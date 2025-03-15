Лукашенко: обновлённый Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства

15 марта в Беларуси отмечается один из главных праздников – День Конституции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три года назад белорусский народ сделал свой выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Основной закон страны претерпел изменения, но при этом сохранил приоритетные принципы развития государства и общества, и сегодня по-прежнему остается надежной основой для обеспечения суверенитета и независимости Беларуси. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах была и остается приоритетом проводимой в государстве политики.

«Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики. В Беларуси создается общество равных возможностей, обеспечивается защита прав и свобод граждан, укрепляется институт семьи, действует система поддержки молодежи, активно развиваются здравоохранение, наука и образование. Государство оказывает содействие духовному возрождению, сохранению культурного наследия и межконфессионального диалога».

Сегодня Конституция полностью соответствует вызовам времени. Это база, которая позволяет укреплять демократические основы в системе госуправления, беречь и сохранять наши традиционные ценности, успешно и устойчиво развиваться не только обществу и государству, но и каждому отдельному белорусу. За три десятилетия главный документ вобрал в себя и воплотил все исторические этапы развития нашей страны и служит ориентиром дальнейшего развития государства.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Белорусская государственность прошла достаточно длительный путь в историческом развитии. И, конечно же, сегодня Конституция является мощным фундаментом, который обеспечивает суверенитет и независимость нашей Республики Беларусь как государства, которое на протяжении уже более 30 лет после принятия первой Конституции выстроило свою внешнюю и внутреннюю политику, получило признание на международной арене, проводит социально ориентированную политику. То, о чем говорит Президент, – вопросы социальной справедливости, – наиболее остро звучит в любом обществе. И нам удается выстроить и сбалансировать это в интересах общества, государства и каждого человека. А это все Конституция.