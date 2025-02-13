Сивец: члены Президиума считают нецелесообразным создание постоянных комиссий при ВНС на данном этапе

ВНС в новом конституционном статусе имеет достаточно инструментов для реализации своих полномочий. Высший представительный орган народовластия соберется в апреле. Старт подготовке к политическому событию был дан на неделе во Дворце Независимости на заседании Президиума ВНС, рассказала в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум будет двухдневным: в первый день с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Парламенту обратится Президент, во второй – правительство, и в частности премьер-министр, отчитаются о выполнении программы социально-экономического развития за пятилетку. В ее основе – приоритетные постулаты развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, качественное образование, доступное жилье и здравоохранение. Заслушают делегаты не только отчет о проделанной работе, будут также обозначены и контуры стратегии развития нашей страны на следующие пять лет. А вот принимать саму эту программу на предстоящем форуме не планируется. Это сделают чуть позже, уже на третьем заседании. За время своей работы Всебелорусское народное собрание стало важным инструментом формирования национальной политики. Потому к любым решениям, касающимся собрания, Президент – он же Председатель ВНС – подходит очень обстоятельно, взвешивая все за и против. Читайте по теме: Лукашенко: если мы хотим иметь эффективное государство, то надо начинать с оптимизации управленческих процессов Лукашенко: все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы должны реализовать Лукашенко: ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета нашей Беларуси

ВНС в новом формате – уникальный опыт. Потому здесь важно не переборщить с различными нововведениями. Так, на заседании коллегиально решили поделить собрание на 10 делегаций от каждой ветви власти и семь от регионов. Звучало и предложение, которое, кстати, вызвало бурную дискуссию: создать комиссии внутри ВНС. Но к этому вопросу члены Президиума отнеслись весьма осторожно.