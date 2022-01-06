«Очень много положительных вещей». Проект обновлений Конституции обсудили с трудовым коллективом «Минскметростроя»

Новости Беларуси. Проект обновлений Конституции Беларуси обсудили с трудовым коллективом предприятия «Минскметрострой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К диалогу присоединились свыше полусотни человек.
Новости Беларуси. Проект обновлений Конституции Беларуси обсудили с трудовым коллективом предприятия «Минскметрострой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К диалогу присоединились свыше полусотни человек.
На встрече подняли вопросы касательно свободы прав инвалидов, развития патриотического воспитания молодежи, сохранения семейных ценностей. Актуальной стала и тема придания особых полномочий Всебелорусскому народному собранию. Каждый смог задать интересующие их вопросы и поделиться своими предложениями.
Светлана Петрова, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Прошло 25 лет, и, на мой взгляд – не только как гражданки Республики Беларусь, как человека, председателя общественного объединения, эти изменения обязательно должны быть внесены. И в том, что нам сегодня предлагает проект Конституции, лично я для себя почерпнула очень много положительных вещей.
Диалоговые площадки с трудовыми коллективами проходят на различных столичных предприятиях. Такой формат дает возможность открыто разъяснить суть предлагаемых изменений в Конституцию и при этом услышать мнение каждого.
«Нужно быть готовым к диалогу». Совет Республики продолжает собирать актуальные дополнения в Конституцию. Подробнее здесь.