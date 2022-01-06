«За успешную сдачу экзаменов». Работники автошкол в Минске подстрекали учеников к даче взяток

Новости Беларуси. Легкий путь к водительским правам. Завершено расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве двух работников столичных автошкол, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мужчины подстрекали учеников к даче взятки руководству структуры и якобы должностным лицам Госавтоинспекции для успешной сдачи экзамена без проверки теоретических и практических навыков вождения. Получив деньги от четырех граждан, потратили их на собственные нужды.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:

Аналогичное уголовное дело окончено следователями Советского районного отдела Следственного комитета. Должностное лицо одной из автошкол района при пособничестве 35-летнего жителя столицы получило взятки от шести учеников за успешную сдачу внутреннего экзамена. Благодаря тому, что в обоих случаях ученики автошколы, передавшие денежные средства, добровольно заявили об этом и активно способствовали раскрытию преступления, они были освобождены от уголовной ответственности.

Следователи призывают не искать легких, но опасных путей для достижения мечты – получение заветного водительского удостоверения. Знание правил дорожного движения и умение управлять автомобилем не только избавит от необходимости давать взятку за успешную сдачу экзамена, но и гарантирует вам и другим участникам дорожного движения безопасность на дороге.