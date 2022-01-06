«Тепло каждому маленькому жителю». Волонтёры БРСМ приготовили подарки для детей из коррекционного центра в Столбцах

Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Она продлится до 10 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры посещают дома-интернаты, детей с особенностями, чтобы подарить каждому частицу праздника. Столбцовский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации также не остался без внимания. Сюда с подарками заглянули активисты БРСМ.