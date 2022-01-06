«Тепло каждому маленькому жителю». Волонтёры БРСМ приготовили подарки для детей из коррекционного центра в Столбцах
Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Она продлится до 10 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Волонтеры посещают дома-интернаты, детей с особенностями, чтобы подарить каждому частицу праздника. Столбцовский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации также не остался без внимания. Сюда с подарками заглянули активисты БРСМ.
Одна из самых теплых благотворительных акций «Чудеса на Рождество» стала доброй праздничной традицией. Активисты БРСМ не оставили без внимания и воспитанников Столбцовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Его посещают 62 ребенка с психофизическими особенностями.
Евгения Кожобекова, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:
В такие праздники хочется подарить тепло каждому маленькому жителю. Наш центр не забываем, также приходим с подарками, ну и помогаем многодетным семьям и тем семьям, которые оказались в тяжелом материальном положении. Нам активно помогают учащиеся школ города и района, также отдел образования, отдел идеологической работы, мы непосредственно все тесно сотрудничаем. Также некоторые организации нашего города. Они от чистого сердца несут нам подарки, и мы уже непосредственно несем добро людям.
Подробности в видеоматериале.