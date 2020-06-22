Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 22 июня

Новости Беларуси. По состоянию на 22 июня в Беларуси завершили лечение и отпущены из больниц 37 923 пациента. Ранее у них была подтверждена коронавирусная инфекция.

Как сообщает Минздрав в Telegram, в стране COVID-19 зарегистрирован у 59 023 человек. На территории республики скончался 351 пациент с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.

Всего в Беларуси проведено 876 639 тестов на COVID-19.

Ранее мы рассказывали о том, как оператор СТВ заболел коронавирусом и вылечился.