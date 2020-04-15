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Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

15 апреля 2020 06:43
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Новости России. Главный врач больницы в посёлке Коммунарка вылечился от COVID-19. Об этом Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook. 

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – говорится в сообщении. 

О заболевании Проценко коронавирусом стало известно 31 марта, врач сам написал об этом в соцсети. 

«Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», – пояснил руководитель медучреждения. 

Во время самоизоляции Проценко продолжал работать: проводил консультации, тестировал аппараты ИВЛ, использовал видеосвязь для обмена опытом с итальянскими коллегами. 

Напомним, в больнице в Коммунарке проходят лечение многие пациенты с коронавирусом (здесь подробнее). 

# Коронавирус # калейдоскоп # Денис Проценко

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