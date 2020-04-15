Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Новости России. Главный врач больницы в посёлке Коммунарка вылечился от COVID-19. Об этом Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – говорится в сообщении.
О заболевании Проценко коронавирусом стало известно 31 марта, врач сам написал об этом в соцсети.
«Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», – пояснил руководитель медучреждения.
Во время самоизоляции Проценко продолжал работать: проводил консультации, тестировал аппараты ИВЛ, использовал видеосвязь для обмена опытом с итальянскими коллегами.
Напомним, в больнице в Коммунарке проходят лечение многие пациенты с коронавирусом (здесь подробнее).