Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Новости России. Главный врач больницы в посёлке Коммунарка вылечился от COVID-19. Об этом Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – говорится в сообщении.

О заболевании Проценко коронавирусом стало известно 31 марта, врач сам написал об этом в соцсети.

«Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», – пояснил руководитель медучреждения.

Во время самоизоляции Проценко продолжал работать: проводил консультации, тестировал аппараты ИВЛ, использовал видеосвязь для обмена опытом с итальянскими коллегами.