В субботу до +20°C. Белорусские синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. В середине недели в Беларуси сохранится прохладная погода, но к выходным немного потеплеет.

Как сообщает Белгидромет, ночью и утром 22 апреля в республике будет облачно с прояснениями, днём – переменная облачность. Вероятность осадков по всей стране не превышает 5-10%. Ветер ожидается северный 4-9 м/с, по восточной половине Беларуси возможны порывы до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +2… +4°C, в светлое время суток – поднимется до +13… +15°C, а в Брестской и Гродненской областях воздух может нагреться до +17-18°C.

23 апреля пройдёт в основном без осадков, только в Гомельской области возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до -2… +3°C, днём потеплеет до +10… +16°C, на западных территориях – до +17-18°C.

24 апреля в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. В тёмное время суток воздух остынет до -1… +6°C, в светлое время суток температура воздуха составит от +11°C по северо-востоку страны до +19°C по юго-западу.

25 апреля местами в Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра опустится до +2… +8°C, днём – поднимется до +10… +17°C. На южных территориях воздух нагреется до +20°C.

Ранее мы рассказывали о погодных приметах на предстоящую неделю.