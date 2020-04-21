Плазму переболевших коронавирусом используют для лечения больных в Беларуси

Новости Беларуси. Медики внедряют новую методику помощи пациентам, которые находятся под особым вниманием врачей из-за тяжёлого состояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуется плазма крови переболевших COVID-19. Первыми донорами уже стали жители Минска и Витебска. Впрочем, забор крови организовывается по всей стране.

Известно, что после переливания такой плазмы пациенты справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений. Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее всего переносит COVID-19.