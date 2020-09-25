Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 25 сентября

Новости Беларуси. По обновленной статистике в Беларуси выздоровели 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

За последние сутки выявлено свыше 300 новых случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше миллиона 790 тысяч.