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Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 25 сентября

25 сентября 2020 15:04
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Новости Беларуси. По обновленной статистике в Беларуси выздоровели 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 25 сентября-1

За последние сутки выявлено свыше 300 новых случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны зарегистрированы 76 957 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше миллиона 790 тысяч.  

Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 25 сентября-4

На территории страны умерли 807 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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