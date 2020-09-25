Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

Принцип социального дистанцирования заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 75 % контакты за пределами дома и работы, и на четверть – на работе. Если люди придерживаются этого, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.