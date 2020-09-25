Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси выступил с настоятельной рекомендацией соблюдать правила социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси выступил с настоятельной рекомендацией соблюдать правила социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Связано это с периодом подъема острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19.
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Принцип социального дистанцирования заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 75 % контакты за пределами дома и работы, и на четверть – на работе. Если люди придерживаются этого, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.