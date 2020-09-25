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Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования

25 сентября 2020 12:47
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси выступил с настоятельной рекомендацией соблюдать правила социального дистанцирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования-1

Связано это с периодом подъема острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19.

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Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования-4

Принцип социального дистанцирования заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 75 % контакты за пределами дома и работы, и на четверть – на работе. Если люди придерживаются этого, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.

# Здоровье # общество # Фотофакт

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