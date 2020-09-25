На Партизанском проспекте 26 и 27 сентября ограничат движение

Новости Беларуси. В выходные, 26-27 сентября, ограничат движение на Партизанском проспекте от улицы Варвашени до пересечения с МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, уже ночью 26 сентября до 6:00 работы будут вестись по нечетной стороне, на противоположной – с 21:00. В воскресенье также будут ограничения на этом участке проспекта с 21:00 до 05:00 28 сентября.