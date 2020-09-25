Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?

Новости Беларуси. Еще Чехов говорил, что профессия врача – это подвиг. Поэтому можно смело говорить, что медики выбирают судьбу по зову сердца. В жодинскую больницу каждый год приходят молодые специалисты. Только в этом году – около 50 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.