Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?

Новости Беларуси. Еще Чехов говорил, что профессия врача – это подвиг. Поэтому можно смело говорить, что медики выбирают судьбу по зову сердца. В жодинскую больницу каждый год приходят молодые специалисты. Только в этом году – около 50 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Если раньше молодые специалисты изучали все в теории, то сейчас пришло время практики. И не всегда книжные случаи будут совпадать с действительностью. Но к работе молодежь подготовлена. Главное, что есть желание развиваться в профессиональном направлении.
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