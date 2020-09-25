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Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?

25 сентября 2020 14:39
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Новости Беларуси. Еще Чехов говорил, что профессия врача – это подвиг. Поэтому можно смело говорить, что медики выбирают судьбу по зову сердца. В жодинскую больницу каждый год приходят молодые специалисты. Только в этом году – около 50 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?-1

Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?-3

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Если раньше молодые специалисты изучали все в теории, то сейчас пришло время практики. И не всегда книжные случаи будут совпадать с действительностью. Но к работе молодежь подготовлена. Главное, что есть желание развиваться в профессиональном направлении.  

Общежитие и надбавки. Как встречают около 50 молодых специалистов в жодинской больнице?-6

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Медицина # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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