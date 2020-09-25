Прямой эфир

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу, 26 сентября

25 сентября 2020 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 26 сентября в Беларуси. Ожидается сильный юго-восточный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. 

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу, 26 сентября-1

Это предвестник скорого похолодания. Впрочем, последние дни сентябрь нас просто балует теплом. Накануне, 24 сентября, температура воздуха была на 2-7 градусов выше нормы. Местами было +25.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства
25 сентября 2020 14:31

26 сентября жителей Минска приглашают на субботники по месту жительства

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса
25 сентября 2020 14:26

В Чижовке на месте кинотеатра «Дружба» продолжается строительство многофункционального комплекса

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»
25 сентября 2020 14:19

Андрей Савиных: «Белорусская АЭС будет самой надёжной и безопасной станцией в мире»