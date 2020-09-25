Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу, 26 сентября

Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на 26 сентября в Беларуси. Ожидается сильный юго-восточный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предвестник скорого похолодания. Впрочем, последние дни сентябрь нас просто балует теплом. Накануне, 24 сентября, температура воздуха была на 2-7 градусов выше нормы. Местами было +25.