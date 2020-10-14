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Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока

14 октября 2020 20:53
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Новости Беларуси. Мост на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской откроют раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

19 октября здесь начнут снимать ограждения и наносить разметку. На следующей неделе новый мост смогут оценить и водители. Хотя изначально планировалось, что долгожданное открытие произойдет в ноябре.

Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока-1

Мост, к слову, полностью перестроили: старый путепровод был демонтирован. Увеличилось число опор: было четыре, стало пять. Ремонтные работы длились четыре месяца.

Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока-4

Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока-6

Сергей Рубченя, директор филиала ОАО «Мостострой»:
С предыдущим мостом были проблемы. У него появилась трещина, потому что балки были сборные. Сейчас балки цельные.

# Мосты Беларуси # общество # Сергей Рубченя # Фотофакт

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