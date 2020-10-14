Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока
Новости Беларуси. Мост на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской откроют раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
19 октября здесь начнут снимать ограждения и наносить разметку. На следующей неделе новый мост смогут оценить и водители. Хотя изначально планировалось, что долгожданное открытие произойдет в ноябре.
Мост, к слову, полностью перестроили: старый путепровод был демонтирован. Увеличилось число опор: было четыре, стало пять. Ремонтные работы длились четыре месяца.
Сергей Рубченя, директор филиала ОАО «Мостострой»:
С предыдущим мостом были проблемы. У него появилась трещина, потому что балки были сборные. Сейчас балки цельные.