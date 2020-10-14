Мост на пересечении Победителей и Орловской откроют раньше запланированного срока

Новости Беларуси. Мост на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской откроют раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 19 октября здесь начнут снимать ограждения и наносить разметку. На следующей неделе новый мост смогут оценить и водители. Хотя изначально планировалось, что долгожданное открытие произойдет в ноябре.

Мост, к слову, полностью перестроили: старый путепровод был демонтирован. Увеличилось число опор: было четыре, стало пять. Ремонтные работы длились четыре месяца.