Система профессионально-технического образования успешно функционирует в Беларуси – Наталья Кочанова

Новости Беларуси. 1 октября в Минске собрались педагоги и мастера учреждений профтехобразования. Вот уже 75 лет в Беларуси успешно работает целая система подготовки специалистов для реального сектора экономики. В нашей стране, в отличие от соседних государств, ее не стали ломать, наоборот удалось придать новый импульс средне специальному образованию, учитывая современные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тяга к всевозможным механизмам, приборам и технике у Егора от отца, наладчика оборудования. Отсутствие диплома о высшем образовании будущего автомеханика не тревожит. При желании, поступить в университет на заочное можно всегда, а профессией и, следовательно, собственным заработком молодой человек будет обеспечен уже в следующем году.

Егор Баразна, учащийся филиала профессионально-технического колледжа УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Если брать новые машины, сейчас идет одна электроника в машинах. Мало нужно с мазутом работать и гайки крутить, больше надо разбираться в электронике.

Колледж для Егора стал второй ступенью образования и будущей карьеры. С ПТУ, работы в колхозах и на заводах в свое время начинали свой путь к высоким должностям и почетным званиям многие нынешние управленцы. Виталий Вовк занял кресло министра промышленности после долгих лет работы на МАЗе и заводе колесных тягачей.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Сегодня, наконец-то, повышается престиж специалистов, профессионалов. И это большая заслуга, в том числе, подготовки кадров системы профессионально-технического образования.

Тех, кто имеет непосредственное отношение к подготовке специалистов для реального сектора экономики, сегодня чествовали в Минске.

На качестве подготовки рабочих в своем поздравлении сделал акцент и Александр Лукашенко, на церемонии озвучил заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента:

Профтехобразование играет значительную роль в профессиональном становлении молодежи.

Анатолий Лисун, мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа:

Горжусь своими ребятами. Мои ученики в городе Борисове уже много имеют своих станций технического обслуживания, пользуются большим уважением и популярностью.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Система профессионально-технического образования достаточно успешно сегодня функционирует. Несомненно, конечно, должны проходить определенные этапы совершенствования этой системы, потому что все меняется – меняются технологии, появляются высокотехнологичные производства и предприятия.

Для повышения квалификации специалистов среднего звена сегодня в Беларуси создано 34 ресурсных центра, где установлено новейшее оборудование. При модернизации производства и недостаточной компетенции рабочего, последний может пройти переподготовку в одном из таких учреждений, сохранив при этом не только рабочее место, но и обеспечив себе прибавку к зарплате.

Андрей Юркевич, заведующий лабораторией станков с программным управлением профессионально-технического колледжа:

За время существования лаборатории (с 2007 года) у нас прошло обучение более 100 групп взрослого населения. Это рабочие из Беларуси, а также мы работаем с Российской Федерацией, у нас был опыт работы с Нигерией, обучались группы из Казахстана.

После распада Советского Союза имидж профессионально-технических училищ начал стремительно снижаться. Беларусь в свое время – одна из немногих стран на просторах СНГ, которая не только поддержала престиж рабочей специальности, но и смогла вывести ее на новый уровень.