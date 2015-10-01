Возраст – не приговор творческим способностям! Более 20 кружков по интересам для людей от 60!

Почитать журнал о здоровье или собрать урожай на любимой даче? А для песен и танцев уже годы не те. Но пенсия - не приговор, а самое время пожить для себя.

Территориальный центр социального обслуживания Московского района настоящий дом - творчества и талантов: от вокала и танцев до вышивки и гимнастики. Более 20 кружков по интересам для людей от 60 и до бесконечности. Те, кто не работает и готов посвятить время любимому хобби. Занятия проходят абсолютно бесплатно.

На славянской волне. Ансамбль народной песни «Брыляночка» появился здесь всего год и стал дружной семьёй. В репертуаре благозвучные белорусские, русские, а вскоре будут и украинские, - песни. Они заряжают своим задорным исполнением и молоды душой! Никто из участников не занимался вокалом. Но под руководством замечательного преподавателя Марины, «загорелись» и стали отличными исполнителями.

Сегодня коллектив «Брыляночка» ярко выступает в родном районе. На праздниках города радует зрителей песнями. В планах - обогатить свой репертуар и пошить новые костюмы.

Движение - это жизнь, а Восток - особая философия духа и красоты. Они светятся изнутри и счастливы - пример для старшего поколения! Коллектив «Танцы мира» - это захватывающее путешествие в мир арабских, индийских, греческих, китайских и русских танцев. Разминка, йога и дыхательные упражнения всегда перед началом занятий.