В Париже за окурок, выброшенный на улице, оштрафуют на 68 евро

Новости Франции. 68 евро придется заплатить жителям и гостям Парижа за выброшенный окурок на улице.
Наказывать неряшливых курильщиков начали уже 1 октября.
По мнению парижских властей, штраф уменьшит число окурков на улице и французская столица будет выглядеть и пахнуть гораздо лучше. Отмечается, что каждый год в столице Франции собирается 350 тонн сигаретных окурков.
Власти города подчёркивают, что «помимо того, что это снижает эстетическую ценность ландшафта, окурки загрязняют окружающую среду, так как содержат токсические продукты, которые попадают в землю и в воду».
Курение может привести к слепоте. О том, чем может обернуться для вас эта вредная привычка, здесь.