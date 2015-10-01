В Париже за окурок, выброшенный на улице, оштрафуют на 68 евро

Новости Франции. 68 евро придется заплатить жителям и гостям Парижа за выброшенный окурок на улице.

Наказывать неряшливых курильщиков начали уже 1 октября.

По мнению парижских властей, штраф уменьшит число окурков на улице и французская столица будет выглядеть и пахнуть гораздо лучше. Отмечается, что каждый год в столице Франции собирается 350 тонн сигаретных окурков.



Власти города подчёркивают, что «помимо того, что это снижает эстетическую ценность ландшафта, окурки загрязняют окружающую среду, так как содержат токсические продукты, которые попадают в землю и в воду».