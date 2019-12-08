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Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»

08 декабря 2019 13:53
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Новости Беларуси. Немецкие пряничные домики, пакистанские шали, русский гжель. Настоящий международный базар развернулся 8 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супруги дипломатов проводят традиционную благотворительную ярмарку накануне Рождества. Здесь можно попробовать традиционные угощения разных стран и найти оригинальные рождественские подарки.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-1

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-3

Приобрести здесь можно то, чего не найдешь в супермаркете: украшения, деликатесы, рукодельные изделия со всего мира.

Все участники мультикультурного события постарались передать на стендах свой национальный колорит и приложить частичку тепла. Посол Чехии, например, собственноручно готовил фирменные бутерброды.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-6

Томаш Перницки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси:
Был на кухне, резал картошку, морковку, ветчину, огурцы соленые – все это смешивал, все эти салатики делал сам.

Для нас важно, чтобы мы тоже что-то сделали для тех, у кого жизнь не такая счастливая.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-9

Яна Покорна, секретарь Посольства Чехии в Беларуси:
Мне это нравится, потому что я наслаждаюсь тем, что можно посмотреть, попробовать, покушать блюда со всего мира. Мы встречаемся с друзьями и представляем свою страну в Беларуси.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-12

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Семь лет я уже посещаю это мероприятие. Хочу сказать, что каждый год это что-то особенное. Они всегда стараются, готовятся, чтобы это было иначе, чем в прошлом году: другая программа, другая насыщенность. Прибавляется количество посольств. В нашу страну приезжают послы новые, новые члены вступают в женский клуб. Каждый приносит частичку своего сердца, своей души.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-15

Организатор ярмарки – Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Традиционно для гостей проводится и лотерея. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Поддержать проект пришли сотни минчан.

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-18

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-20

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-22

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-24

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-26

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-28

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-30

Вера Полякова-Макей на рождественской благотворительной ярмарке в Минске: «Каждый год это что-то особенное»-32

# Новый год # общество # Вера Полякова-Макей # Яна Покорна # Томаш Перницки # Фотофакт

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