На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

Новости Беларуси. В волшебные огни погрузилась Гродненская область. Во всех районах на главных елках накануне зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная зеленая красавица засияла на площади Ленина в областном центре. 30-метровое новогоднее дерево Гродно состоит из 300 живых елочек и почти 200 игрушек. Рядом гигантские шары, символы наступающего года, а над площадью – звездное небо.