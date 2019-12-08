На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

Новости Беларуси. В волшебные огни погрузилась Гродненская область. Во всех районах на главных елках накануне зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральная зеленая красавица засияла на площади Ленина в областном центре. 30-метровое новогоднее дерево Гродно состоит из 300 живых елочек и почти 200 игрушек. Рядом гигантские шары, символы наступающего года, а над площадью – звездное небо.
В целом же на подсветку города понадобилось около 20 километров гирлянд. Изюминка этого года – световое шоу в городском парке и настоящий праздник для самых юных горожан от Зимника – колоритного брата Деда Мороза и хозяйки стужи Зимы.
Засияла и самая креативная аллея елок в городском парке – их создали предприятия и организации города. Есть дерево из колбасы и сырная ель. На ветвях других можно обнаружить бутылки из-под шампанского, манометры, медицинские рецепты и украшения, выполненные методом плазменной резки.
Через неделю Гродно ждет еще одно яркое событие декабря – ежегодный сказочный парад Дедов Морозов.
Подробности в видеоматериале.