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На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками

08 декабря 2019 12:57
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Новости Беларуси. В волшебные огни погрузилась Гродненская область. Во всех районах на главных елках накануне зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная зеленая красавица засияла на площади Ленина в областном центре. 30-метровое новогоднее дерево Гродно состоит из 300 живых елочек и почти 200 игрушек. Рядом гигантские шары, символы наступающего года, а над площадью – звездное небо.

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-1

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-3

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-5

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-7

В целом же на подсветку города понадобилось около 20 километров гирлянд. Изюминка этого года – световое шоу в городском парке и настоящий праздник для самых юных горожан от Зимника – колоритного брата Деда Мороза и хозяйки стужи Зимы.

Засияла и самая креативная аллея елок в городском парке – их создали предприятия и организации города. Есть дерево из колбасы и сырная ель. На ветвях других можно обнаружить бутылки из-под шампанского, манометры, медицинские рецепты и украшения, выполненные методом плазменной резки.

Через неделю Гродно ждет еще одно яркое событие декабря – ежегодный сказочный парад Дедов Морозов.

Подробности в видеоматериале.

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-10

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-12

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-14

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-16

На новогодних ёлках в Гродно зажгли иллюминацию, а на креативной аллее деревья украшают колбасой, сыром и бутылками-18

# Новый год # общество # Фотофакт

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