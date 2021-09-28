Прямой эфир

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты

28 сентября 2021 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У жителей Беларуси появилась возможность самостоятельно накапливать пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-1

С этой целью в пенсионном фонде страны разработали и утвердили порядок добровольного участия в пенсионном страховании. 

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-4

Об этом соответствующий указ накануне подписал Президент. Система накопительного пенсионного страхования заработает с 1 октября 2022 года.  

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-7

Работающие граждане смогут уплачивать дополнительный взнос на свою пенсию в размере до 10 % от зарплаты. Сейчас «пенсионная» выплата в ФСЗН составляет всего 1 %. Воспользоваться механизмом смогут сотрудники, которым до выхода на пенсию остается не меньше чем 3 года. Накопленные средства граждане смогут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.  

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-10

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты:
Как это будет работать? Работник должен обратиться к страховщику. Страховщиком, согласно нормам указа, определено республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита». Должен обратиться с заявлением, либо лично, либо онлайн, дистанционно, и изъявить свое желание об участии в новой пенсионной системе. Страховой тариф работника не может превышать 10 % от его заработной платы. Страховой тариф работодателя не может превышать 3 % от заработной платы работника. Итак, совокупный страховой тариф не может быть более 13 % от заработной платы работника. Почему эта новация должна быть достаточно привлекательна для наших граждан? Во-первых, эти добровольные накопления будут капитализироваться. Как я уже сказала, работать с этими средствами будет республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита». Во-вторых, эти средства накапливаются и наследуются. В-третьих, также такой приятный бонус, что раз в год работник может поменять свой страховой тариф – его либо увеличить, либо уменьшить. Гарантии государства по формированию трудовой пенсии человека за ним сохраняются.

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-13

В декабре 2020 года власти объявили о начале проведения пенсионной реформы в стране. Изменения предусматривают перераспределение пенсионных выплат за счет частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных нанимателей. Реформу планируют завершить в 2025 году.   

Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты-16

А в августе 2021 года Президентом страны был подписан указ, повышающий все виды трудовых пенсий на 7 %.  

# Пенсии # общество # Наталья Павлюченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют
28 сентября 2021 16:59

Лукашенко: мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Не только нас ликвидируют

Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну
28 сентября 2021 16:51

Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну

Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта
28 сентября 2021 15:19

Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта