Система накопительного пенсионного страхования. Как это работает, рассказали в Минтруда и соцзащиты

Работающие граждане смогут уплачивать дополнительный взнос на свою пенсию в размере до 10 % от зарплаты. Сейчас «пенсионная» выплата в ФСЗН составляет всего 1 %. Воспользоваться механизмом смогут сотрудники, которым до выхода на пенсию остается не меньше чем 3 года. Накопленные средства граждане смогут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты:

Как это будет работать? Работник должен обратиться к страховщику. Страховщиком, согласно нормам указа, определено республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита». Должен обратиться с заявлением, либо лично, либо онлайн, дистанционно, и изъявить свое желание об участии в новой пенсионной системе. Страховой тариф работника не может превышать 10 % от его заработной платы. Страховой тариф работодателя не может превышать 3 % от заработной платы работника. Итак, совокупный страховой тариф не может быть более 13 % от заработной платы работника. Почему эта новация должна быть достаточно привлекательна для наших граждан? Во-первых, эти добровольные накопления будут капитализироваться. Как я уже сказала, работать с этими средствами будет республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита». Во-вторых, эти средства накапливаются и наследуются. В-третьих, также такой приятный бонус, что раз в год работник может поменять свой страховой тариф – его либо увеличить, либо уменьшить. Гарантии государства по формированию трудовой пенсии человека за ним сохраняются.