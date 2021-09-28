Алёна Родовская: считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, как наличие паспорта

Новости Беларуси. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», в программе Новости «24 часа» делится своим мнением о вакцинации. Рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

Только 13 % жителей привились в нашей стране. Только 13 % – думающих и понимающих всю серьезность ситуации! Сколько жизней унесет четвертая волна? Вам не страшно? Правительство и Минздрав может сколько угодно стараться спасти людей, но когда люди не хотят, чтобы их спасали, то выиграть в такой битве сложно. Не верите правительству? Послушайте церковь. Митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал быть внимательным к людям, которые нас окружают: помнить об ответственности перед Богом не только за себя, но и за наших близких. Почему ковидно-вакцинная ситуация обострилась именно сейчас. Потому что было много надежд на то, что все переболеют и иммунитет сформируется сам собой. И это продолжалось, пока не полезли новые штаммы, и ситуация вновь изменилась. И стало понятно, что иммунитет к COVID-20 не защитит от COVID-21. Эти штаммы появляются, и вирус будет мутировать дальше. Невакцинированный человек – как голый против танка. Каждый день мы узнаем о COVID что-то новое, и почти каждый день какую-нибудь очередную гадость пишут в интернете. Ну, так как полностью вакцинированных в Беларуси на сегодняшний день 13 %, то надо понимать, что после четвертой волны будет и пятая, и десятая. Умирают от COVID сейчас в большинстве своем антипрививочники, а вот все «чипированные», как нас называют антиваксеры, остаются в добром здравии.

Однако вот что хочу сказать. Вчера в наш стрим про вакцинацию с главврачом 3-й городской клинической больницы Натальей Саевич опять набежали. У меня в эфире сидит главный врач, а адекватных мнений – минимум, при том что мы вполне открыты к диалогу. И еще меня травили перед выборами и после не раз, и вот эту интонацию я отличаю с первой ноты. Ее ни с чем не спутаешь. И сегодня, когда обезумевшие популисты тотально пишут за отказ от вакцинации, надо понимать: их агитация не только убивает взрослых. И каждый, кто наивно слушает, – соучастник, а себе и своим детям – враг. Независимо от своего мнения по этому вопросу. Главврач минской больницы: неужели, чтобы человек понял, что нужно привиться, он должен тяжело переболеть, потерять близких? Читайте здесь. Никто не придет, вот в моем детстве прививки были обязательными. Советская власть провакцинировала всех, до кого дотянулась, всем, чем только могла, при этом вообще никого ни о чем не спрашивая. Это помогло хоть как-то удержать демографию страны. И в целом население было намного здоровее, чем сейчас и чем тогда в абсолютном большинстве стран мира. У нас есть шанс сработать на опережение. До этой ситуации можно было бы не доводить, если посмотреть на статистику вакцинации по областям. Сразу видно мэров городов, которые берегут свой народ. Понимаете, как журналист скажу: помимо информационных роликов, важно рассказывать и истории людей, которые были на волоске от смерти. И они вам скажут гораздо больше, чем кто-либо другой.