Президент Беларуси: мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведёт страну

Новости Беларуси. Референдум по новой редакции Основного закона Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. Это требование Президента. Об этом Александр Лукашенко заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии. 28 сентября, подводя промежуточный итог работы, Президент подчеркнул, что вариант новой Конституции есть, однако в нем еще достаточно спорных моментов. Финальная редакция документа должна консолидировать белорусское общество и заложить прочный правовой фундамент для развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть люди и другие, которые считают, что нам референдум не нужен, мы должны идти тем путем, которым идем, и Конституция этому не помеха. Это не принимается. Не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали «перамен» и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слом, а эволюционное развитие. Поэтому Конституция нужна, потому что нужно нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это все должно быть законно. Конституция как раз и заложит основы этих перемен. После Лукашенко будут другие, и вот мы должны видеть их, мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведет страну. Если будет такой вариант, такой или такой. И вы несете за это ответственность и будете нести за это ответственность.